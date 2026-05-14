هل يجوز الصيام بنية التطوع والتخسيس معا.. الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مدى جواز الجمع بين نية صيام التطوع ونية الحمية الغذائية لإنقاص الوزن.

وجاء ذلك ردا على تساؤلات المتابعين حول تأثير هذه النية المزدوجة على صحة العبادة أو نقص الثواب المترتب عليها.

أكدت الفتوى أن الصوم بنية التقرب إلى الله مع إدراج نية التخسيس جائز شرعا ولا يؤدي إلى بطلان الصيام.

وأرجعت الدار ذلك إلى أن نقص الوزن يعد أثرا طبيعيا يقع تبعا للصيام سواء نواه المسلم أم لا.

فالامتناع عن المفطرات هو جوهر العبادة الذي يتحقق في جميع الأحوال دون أن يقدح القصد الطبيعي في صحة العمل.

واستندت الدار في تأصيلها الفقهي إلى ما ذكره الحافظ السيوطي حول قاعدة التشريك في النية.

حيث بين أن اقتران نية ما ليس بعبادة مع العبادة الأصلية مثل نية التبرد مع الوضوء لا يبطلها.

واعتبرت الفتوى أن قصد المنفعة الجسدية لا يعد تركا للإخلاص بل هو قصد للعبادة على هيئتها الطبيعية.

نية الفرض ونية التطوع

وفي سياق متصل فرقت الفتوى بين نية الفرض ونية التطوع.

حيث شددت على ضرورة تعيين النية وتبييتها من الليل في صيام الفريضة بينما يتوسع الأمر في صيام النافلة.

واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا عمل لمن لا نية له.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على حصول الأجر والثواب للصائم في هذه الحالة.

وأشارت إلى أن الامتناع عن الطعام يحقق الغرض الديني والمنفعة البدنية في آن واحد دون أن يلغي أحدهما الآخر.

وشددت على أن نية التقرب إلى الله تظل قائمة ومجزية حتى مع وجود رغبة في تحسين الصحة الجسدية.

