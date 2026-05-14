بالأرقام .. «مصر للطيران» تقفز بالأرباح بنسبة 24% وتطلق 5 وجهات عالمية جديدة

كشف التقرير السنوي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن حصاد "استثنائي" خلال الربع الأول من عام 2026، حيث نجحت الشركة الوطنية في تحقيق قفزات نوعية على مستوى الأرباح وتطوير الأسطول، بالتوازي مع التوسع في شبكة خطوطها الدولية لربط القاهرة بأهم العواصم العالمية.

طفرة في الأرباح والإيرادات

أظهرت لغة الأرقام تفوقاً ملحوظاً في الأداء المالي للشركة، حيث سجلت الإيرادات الإجمالية نمواً قوياً بنسبة 13%. وفي إنجاز مالي يعكس كفاءة الإدارة، حقق صافي الإيراد العام لشبكة الخطوط زيادة قياسية بلغت 24%، وهو ما يترجم تحسناً كبيراً في الربحية التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للركاب.

8 ملايين راكب في 8 أشهر

وعلى صعيد حركة التشغيل، شهدت الفترة من يوليو 2025 وحتى فبراير 2026 طفرة في أعداد الركاب، حيث نقلت الشركة 8 ملايين و87 ألف راكب، مقارنة بـ 7.5 مليون راكب في الفترة المثيلة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 7%.

كما ارتفع عدد الرحلات الجوية ليصل إلى 28 ألفًا و433 رحلة، مع تحسن ملموس في معامل امتلاء الطائرات الذي سجل 77%.

أسطول حديث بمواصفات عالمية

وفي إطار استراتيجيتها لتطوير الأسطول الجوي، تمضي "مصر للطيران" بخطوات جادة لدعم قدرتها التنافسية، حيث وضعت خطة لإضافة 16 طائرة من طراز الإيرباص العريض A350، بالإضافة إلى 18 طائرة من طراز بوينج 737 MAX.

وقد استلمت الشركة بالفعل طائرتين من طراز A350، ومن المقرر استكمال استلام 11 طائرة إضافية من الطرازين خلال العام الجاري.

غزو الأسواق الأمريكية والأوروبية

وتستعد الشركة الوطنية لافتتاح سلسلة من الخطوط الجديدة خلال عام 2026، تبدأ بوجهة لوس أنجلوس في 23 مايو المقبل، تليها شيكاغو في 21 يونيو، ثم فينسيا الإيطالية في 29 يونيو.

كما يتضمن جدول شتاء (2026/2027) بدء التشغيل إلى كل من برمنجهام بالمملكة المتحدة، ومدينة زنجبار الساحرة في تنزانيا، مما يفتح آفاقاً جديدة للسياحة وحركة التجارة.