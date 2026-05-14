الرئيس الصيني يقيم مراسم استقبال رسمية لترامب قبيل قمة بالغة الأهمية بقاعة "الشعب الكبري"

أ ش أ

استقبل الزعيم الصيني شي جين بينج، الرئيس دونالد ترامب، بالمصافحة قبل اجتماعهما في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

وصافح ترامب وحييا الوفدين الصيني والأمريكي من المسئولين الذين كانوا ينتظرون وصوله إلى ميدان "تيانانمن".

وأجريت مراسم استقبال رسمية لترامب، الذي سار رفقة الرئيس الصيني، على سجادة حمراء؛ بينما وقف جنود يرتدون الزي الرسمي، مع عزف موسيقى احتفالية.

كما وقفت مجموعة من الأطفال بجانب السجادة الحمراء، يهتفون ويقفزون وهم يلوحون بالأعلام الصينية والأمريكية وباقات الزهور.

وهذا هو أول اجتماع بين الزعيمين منذ أن وصل ترامب إلى بكين في وقت سابق أمس /الأربعاء/، حيث استقبله كبار المسؤولين الصينيين ومئات الأطفال المتحمسين الذين لوحوا بالأعلام.

والتقى ترامب وشي - آخر مرة - في أكتوبر على هامش قمة دولية في كوريا الجنوبية، حيث اتفقا على اتفاقية تجارية.

ومن المقرر أن يناقش الزعيمان قضايا شائكة تشمل التكنولوجيا والتجارة وإيران خلال اجتماع اليوم.