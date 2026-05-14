الدولار بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات اليوم، الخميس 14 مايو 2026، في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، متضمنا التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري





بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر



سجل سعر الدولار في بنك مصر 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB



بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي





سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 52.90 جنيه للشراء، و53 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم

وسجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الخميس نحو 14.09 جنيه للشراء، و14.13 جنيه للبيع، ليكون بذلك المرجع الأساسي لتسعير العملة في البنوك المحلية.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

وشهدت البنوك المصرية تباينًا طفيفًا في أسعار الريال السعودي، مع اتجاه عام نحو الارتفاع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي 14.05 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر 14.09 جنيه للشراء، و14.13 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى تقريبًا في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان.

وفي بنك الإسكندرية سجل الريال 14.02 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك قناة السويس 14.03 جنيه للشراء، و14.13 جنيه للبيع.

أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل أعلى سعر نسبيًا عند 14.10 جنيه للشراء، و14.13 جنيه للبيع، في حين سجل بنك نكست 14.05 جنيه للشراء، و14.10 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC سجل الريال 14.09 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بينما جاء سعره في المصرف العربي الدولي عند 14.08 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع.

وسجل البنك الأهلي الكويتي 14.08 جنيه للشراء، و14.11 جنيه للبيع، في حين بلغ سعره في البنك المصري الخليجي 14.02 جنيه للشراء، و14.08 جنيه للبيع، بينما سجل بنك فيصل الإسلامي 14.04 جنيه للشراء، و14.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري



سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 167.62 جنيه للشراء، و172.93 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك مصر



سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 167.84 جنيه للشراء، و172.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB



الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 169.18 جنيه للشراء، و172.93 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي



سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 167.90 جنيه للشراء، و172.94 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي



سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 167.61 جنيه للشراء، و172.86 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 14.38 جنيه للشراء و14.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 14.38 جنيه للشراء، و14.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي



سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 14.39 جنيه للشراء، و14.42 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مستوى 14.37 جنيه للشراء، و14.41 جنيه للبيع.





سعر اليورو في البنك المركزي المصري



سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري مستوى 61.92 جنيه للشراء، و62.05 جنيه للبيع.





سعر اليورو في البنك الأهلي المصري



وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري إلى مستوى 61.91 جنيه للشراء، و62.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر



سجل سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك مصر مستوى 61.91 جنيه للشراء، و62.07 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB



سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 61.91 جنيه للشراء، و62.09 جنيه للبيع.





سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي



وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي 61.93 جنيه للشراء، 62.09 جنيه للبيع.