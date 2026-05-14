الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أقل سعر بيع الدولار اليوم الخميس 13 مايو

محمد صبيح

ننشر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بعد حالة من التراجع المحدود في مستهل تعاملات اليوم الخميس 14 مايو 2026 داخل عدد من البنوك المصرية،  ليستقر متوسط سعر صرف الدولار اليوم قرب مستوى 52.8 جنيه للشراء و53 جنيهًا للبيع.

وجاءت التحركات الطفيفة في سعر الدولار اليوم بعد موجة الارتفاعات المحدودة التي سجلتها العملة الأمريكية.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم:


52.94 جنيه في بنك الكويت الوطني

أعلى سعر بيع للدولار اليوم:

53.04 جنيه في بنك الكويت الوطني

أقل سعر شراء للدولار اليوم:

52.85 جنيه في بنك البركة

أقل سعر بيع للدولار اليوم:

52.95 جنيه في بنك البركة والبنك الأهلي الكويتي.

  • بنك الكويت الوطني
    شراء: 52.94 جنيه
    بيع: 53.04 جنيه
  • بنك قناة السويس
    شراء: 52.93 جنيه
    بيع: 53.03 جنيه
  • البنك العقاري المصري العربي
    شراء: 52.91 جنيه
    بيع: 53.01 جنيه
  • كريدي أجريكول
    شراء: 52.88 جنيه
    بيع: 52.98 جنيه
  • البنك الأهلي الكويتي
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.95 جنيه
  • بنك مصر
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
  • بنك QNB الأهلي
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
  • البنك الأهلي المصري
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
  • البنك التجاري الدولي CIB
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
  • بنك HSBC
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
  • بنك الإسكندرية
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
  • البنك المركزي المصري
    شراء: 52.86 جنيه
    بيع: 53.00 جنيه
  • المصرف العربي الدولي
    شراء: 52.86 جنيه
    بيع: 52.96 جنيه
  • بنك البركة
    شراء: 52.85 جنيه
    بيع: 52.95 جنيه
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
