أقل سعر بيع الدولار اليوم الخميس 13 مايو

ننشر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بعد حالة من التراجع المحدود في مستهل تعاملات اليوم الخميس 14 مايو 2026 داخل عدد من البنوك المصرية، ليستقر متوسط سعر صرف الدولار اليوم قرب مستوى 52.8 جنيه للشراء و53 جنيهًا للبيع.

وجاءت التحركات الطفيفة في سعر الدولار اليوم بعد موجة الارتفاعات المحدودة التي سجلتها العملة الأمريكية.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم:



52.94 جنيه في بنك الكويت الوطني

أعلى سعر بيع للدولار اليوم:

53.04 جنيه في بنك الكويت الوطني

أقل سعر شراء للدولار اليوم:

52.85 جنيه في بنك البركة

أقل سعر بيع للدولار اليوم:

52.95 جنيه في بنك البركة والبنك الأهلي الكويتي.

سعر الدولار اليوم

بنك الكويت الوطني

شراء: 52.94 جنيه بيع: 53.04 جنيه بنك قناة السويس

شراء: 52.93 جنيه بيع: 53.03 جنيه البنك العقاري المصري العربي

شراء: 52.91 جنيه بيع: 53.01 جنيه كريدي أجريكول

شراء: 52.88 جنيه بيع: 52.98 جنيه البنك الأهلي الكويتي

شراء: 52.87 جنيه بيع: 52.95 جنيه بنك مصر

شراء: 52.87 جنيه بيع: 52.97 جنيه بنك QNB الأهلي

شراء: 52.87 جنيه بيع: 52.97 جنيه البنك الأهلي المصري

شراء: 52.87 جنيه بيع: 52.97 جنيه البنك التجاري الدولي CIB

شراء: 52.87 جنيه بيع: 52.97 جنيه بنك HSBC

شراء: 52.87 جنيه

بيع: 52.97 جنيه