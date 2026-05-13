الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الدولار يواصل التحرك قرب أعلى مستوياته .. وهذا سعر الدولار في البنوك صباح اليوم

رانيا أيمن

واصل سعر الدولار في مصر التحرك قرب مستوى 53 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب لخطواته المقبلة داخل القطاع المصرفي، خاصة بعد موجة الارتفاعات الأخيرة التي دفعت العملة الأمريكية إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتعاش الدولار عالميًا واستقراره قرب أعلى مستوى له في أسبوع، بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما دعم قوة الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية.

ورغم تراجع الدولار أمس الثلاثاء بنحو 10 إلى 14 قرشًا في عدد من البنوك بنهاية التعاملات، بعد ارتفاعات تراوحت بين 25 و35 قرشًا خلال منتصف التداولات، فإنه ما زال يتحرك بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة، وسط توقعات باستمرار التذبذب خلال الأيام المقبلة.

وكان الدولار قد سجل الاثنين الماضي قفزة ملحوظة داخل أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليصل إلى 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع، مقارنة بمستويات الأحد التي سجلت 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع.

وفي السوق المصرية، استقر سعر الدولار اليوم في أغلب البنوك الحكومية والخاصة قرب مستوى 52.90 جنيه للبيع، بينما اقترب في بعض البنوك من حاجز الـ53 جنيهًا، ما يعزز التساؤلات حول إمكانية استمرار الصعود خلال الأيام المقبلة.

وجاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم كالتالي:

  • البنك الأهلي المصري:
    شراء 52.87 جنيه
    بيع 52.97 جنيه
  • بنك مصر:
    شراء 52.87 جنيه
    بيع 52.97 جنيه
  • البنك المركزي المصري:
    شراء 52.86 جنيه
    بيع 52.96 جنيه
  • بنك قناة السويس:
    شراء 52.89 جنيه
    بيع 52.99 جنيه
  • بنك القاهرة:
    شراء 52.87 جنيه
    بيع 52.97 جنيه
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي:
    شراء 52.89 جنيه
    بيع 52.99 جنيه
  • بنك فيصل الإسلامي:
    شراء 52.87 جنيه
    بيع 52.97 جنيه
  • بنك الإسكندرية:
    شراء 52.87 جنيه
    بيع 52.97 جنيه
سعر الدولار عالمياً 

وعالميًا، استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى 98.335 نقطة بالقرب من أقوى مستوى له في أسبوع، فيما سجل اليورو نحو 1.1735 دولار، والجنيه الإسترليني 1.3532 دولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة.

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
أسرار البطاطس المقرمشة
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
