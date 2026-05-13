ارتفاع الدولار والريال واليورو صباح اليوم .. قائمة بأسعار العملات العربية والأجنبية

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية صباح اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك المصرية مع استمرار الدولار الأمريكي أعلى مستوى 53 جنيهًا للبيع في عدد من البنوك بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الريال السعودي واليورو والدينار الكويتي وسط متابعة قوية من المواطنين لحركة سوق الصرف خلال ساعات اليوم.

سعر الدولار

وسجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع بينما استقر سعره في البنك المركزي المصري عند 52.86 جنيه للشراء و52.96 جنيه للبيع

الريال السعودي



كما واصل الريال السعودي ارتفاعه متجاوزًا مستوى 14 جنيهًا ليسجل في البنك الأهلي المصري 14.04 جنيه للشراء و14.11 جنيه للبيع فيما سجل بالبنك المركزي 14.08 جنيه للشراء و14.11 جنيه للبيع

سعر اليورو



وارتفع سعر اليورو الأوروبي ليسجل في البنك الأهلي المصري 62.00 جنيه للشراء و62.43 جنيه للبيع بينما بلغ في البنك المركزي المصري 62.09 جنيه للشراء و62.21 جنيه للبيع

الدينار الكويتي



كما سجل الدينار الكويتي أحد أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 167.68 جنيه للشراء و172.99 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزي المصري 172.60 جنيه للشراء و172.98 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي



وسجل الدرهم الإماراتي صباح اليوم 14.38 جنيه للشراء و14.42 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري بينما سجل في البنك المركزي المصري 14.39 جنيه للشراء و14.42 جنيه للبيع.



الدينار البحريني



ووصل سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي اليوم إلى 138.02 جنيه للشراء و140.49 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري



ووصل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري اليوم الى 67.70 جنيه للشراء و67.84 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي المصري صباح اليوم 67.60 جنيه للشراء و68.14 جنيه للبيع.