قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المحطات النووية تستقبل وفد رابطة مشغلي المحطات العالمية (WANO) لدعم مشروع الضبعة
مسئولة إيرانية تنفي حدوث تسرب نفطي في الخليج العربي
وزير الاستثمار: بناء نموذج رقمي لتيسير دورة حياة الشركة من التأسيس إلى التشغيل
ارتفاع سعر الزيوت والشاي في الأسواق مقابل استمرار تراجع أسعار المكرونة والبيض .. أسعار السلع اليوم
السفير الكندي يتجول سيرًا على الأقدام في شارع الكورنيش لزيارة قصر ألكسان ومعهد فؤاد الأول بأسيوط
العالم ينتظر.. التجارة وتايوان وإيران تلقي بظلالها على قمة ترامب مع شي
روسيا تحذر : قطاع الطاقة العالمي سيتكبد أضرارا جسيمة حال اندلاع صراع في باب المندب
بعد آخر تراجع.. استقرار أسعار الذهب محليًا وعالميًا عند هذا المستوى صباح اليوم
هانتا لم يصل القاهرة.. متخصصون يوضحون حقائق عن هذا الفيروس
إيران تعود من جديد .. تقديرات إستخباراتية : طهران لاتزال تمتلك 70% من صواريخها
إحالة ديلر الهيروين بالبساتين لمحكمة الجنايات
استشاري حساسية ومناعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن فيروس هانتا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع الدولار والريال واليورو صباح اليوم .. قائمة بأسعار العملات العربية والأجنبية

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم
أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية صباح اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك المصرية مع استمرار الدولار الأمريكي أعلى مستوى 53 جنيهًا للبيع في عدد من البنوك بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الريال السعودي واليورو والدينار الكويتي وسط متابعة قوية من المواطنين لحركة سوق الصرف خلال ساعات اليوم.

سعر الدولار

وسجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع بينما استقر سعره في البنك المركزي المصري عند 52.86 جنيه للشراء و52.96 جنيه للبيع

الريال السعودي
 

كما واصل الريال السعودي ارتفاعه متجاوزًا مستوى 14 جنيهًا ليسجل في البنك الأهلي المصري 14.04 جنيه للشراء و14.11 جنيه للبيع فيما سجل بالبنك المركزي 14.08 جنيه للشراء و14.11 جنيه للبيع

اسعار العملات اليوم

سعر اليورو 
 

وارتفع سعر اليورو الأوروبي ليسجل في البنك الأهلي المصري 62.00 جنيه للشراء و62.43 جنيه للبيع بينما بلغ في البنك المركزي المصري 62.09 جنيه للشراء و62.21 جنيه للبيع

الدينار الكويتي
 

كما سجل الدينار الكويتي أحد أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 167.68 جنيه للشراء و172.99 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزي المصري 172.60 جنيه للشراء و172.98 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي 
 

وسجل الدرهم الإماراتي صباح اليوم 14.38 جنيه للشراء و14.42 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري بينما سجل في البنك المركزي المصري 14.39 جنيه للشراء و14.42 جنيه للبيع.
 

العملات الآسيوية تتراجع أمام الدولار بعد تعثر مساعي السلام بين أمريكا وإيران

الدينار البحريني
 

ووصل سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي اليوم إلى 138.02 جنيه للشراء و140.49 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري
 

ووصل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري اليوم الى 67.70 جنيه للشراء و67.84 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي المصري صباح اليوم  67.60 جنيه للشراء و68.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم سعر الريال السعودي اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم أسعار العملات العربية في البنوك أسعار العملات الأجنبية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ .. هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

إداله دهب بـ10 مليون ومخدش جنيه واحد | قصة صادمة لـ كمين جواهرجي الإسكندرية

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

اللواء سمير فرج

ساعات حاسمة في المنطقة .. سمير فرج يكشف عن تطور مفاجئ يغير مسار الحرب

كابتن ايلا تنعى ابو زهرة

متحدثة الجيش الإسرائيلي تنعى عبدالرحمن أبوزهرة.. والمتابعون: نسيتي دوره في السقوط ببئر سبع

يامال يرفع علم فلسطين

أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع «يامين يامال» علم فلسطين

مشغولات ذهبية

عاودت الارتفاع .. مُفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر

المتهم بقتل طليقته

هددها بإلقاء أولاده في النيل .. كواليس صادمة من الأسرة بشأن القاضي السابق قاتل زوجته

ترشيحاتنا

هواتف أوبو

بميزات ثورية.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة منتجات جديدة إليك أبرز مواصفاتها

سوني

لمواجهة الصيف.. سوني تطلق مكيف الهواء القابل للارتداء

واتساب

بلمسة زجاجية ساحرة.. واتساب يختبر واجهة Liquid Glass الجديدة لتغيير شكل التفاعل مع الرسائل

بالصور

أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي

أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الانظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

طريقة عمل كيكة الذرة «البسيسة» الهشة .. بمكونات بسيطة وطعم زمان

طريقة عمل كيكة الذرة (البسيسة)
طريقة عمل كيكة الذرة (البسيسة)
طريقة عمل كيكة الذرة (البسيسة)

بعد ظهور إصابات على السفينة السياحية.. سباق علمي عاجل لتطوير أول لقاح ضد فيروس هانتا القاتل

محاولة إكتشاف لقاح جديد لفيروس هانتا القاتل
محاولة إكتشاف لقاح جديد لفيروس هانتا القاتل
محاولة إكتشاف لقاح جديد لفيروس هانتا القاتل

فيديو

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

اليوتيوبر التركي روحي جينيت

حضر الفرح بعد الهروب من السفينة حاملة هانتا.. ظهور مُفاجئ لـ «روحي جينيت» يُثير الغضب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد