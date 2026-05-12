ارتفاع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية، ارتفاعا بمستهل تعاملات اليوم، وصعد الدولار ليتخطى الـ 53 بيعا وشراء.

يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 11 مايو 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12-5-2026

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء:

سعر الشراء: 53.02 جنيه.

سعر البيع: 53.12 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء:

سعر الشراء: 38.22 جنيه.

سعر البيع: 38.52 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم اليوم الثلاثاء:

سعر الشراء: 38.70 جنيه.

سعر البيع: 38.85جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الثلاثاء 12-5-2026

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء:

سعر الشراء: 62.27جنيه.

سعر البيع: 62.61 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء:

سعر الشراء: 71.43 جنيه.

سعر البيع: 72.32 جنيه.

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء:

سعر الشراء: 67.93 جنيه.

سعر البيع: 68.33 جنيه.

بلغ سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء:

سعر الشراء: 8.33 جنيه.

سعر البيع: 8.38 جنيه.

سجل سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء:

سعر الشراء: 5.71 جنيه.

سعر البيع: 5.76 جنيه.

وصل سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء:

سعر الشراء: 5.75جنيه.

سعر البيع: 5.78 جنيه.



أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الثلاثاء

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء:

سعر الشراء: 7.72 جنيه.

سعر البيع: 7.74جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء:

سعر الشراء: 33.61جنيها.

سعر البيع: 33.81جنيه.