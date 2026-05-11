يقلص مكاسبه.. سعر الدولار بـ مصر في ختام تعاملات اليوم

قلص الدولار الأمريكي مكاسبه اليوم مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم ليتراجع دون الـ 53 جنيها بيعا وشراءً في جميع البنوك العاملة بسوق الصرافة.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الإثنين 11 مايو 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي:

52.81 جنيه للشراء.

52.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس:

52.80 جنيه للشراء.

52.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB نحو:

52.79 جنيه للشراء.

52.89 جنيه للبيع.

قفز سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك HSBC لنحو:

52.78 جنيه للشراء.

52.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي:

52.77 جنيه للشراء.

52.87 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر:

52.77 جنيه للشراء.

52.87 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول:

52.75 جنيه للشراء.

52.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي لنحو:

52.70 جنيه للشراء.

52.80 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصري الكويت الوطني:

52.70 جنيه للشراء.

52.80 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول نحو:

52.69 جنيه للشراء.

52.79 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي لنحو:

52.68 جنيه للشراء.

52.78 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني:

52.67 جنيه للشراء.

52.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

52.75 جنيه للشراء.

52.89 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

52.80 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر

52.81 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

52.77 جنيه.