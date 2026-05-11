الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

يقلص مكاسبه.. سعر الدولار بـ مصر في ختام تعاملات اليوم

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

قلص الدولار الأمريكي مكاسبه اليوم مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم ليتراجع دون الـ 53 جنيها بيعا وشراءً في جميع البنوك العاملة بسوق الصرافة.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الإثنين 11 مايو 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم 

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي:

52.81 جنيه للشراء. 

52.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس:
52.80 جنيه للشراء. 
52.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  نحو:

52.79 جنيه للشراء. 

52.89 جنيه للبيع.

قفز سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك HSBC لنحو:

52.78 جنيه للشراء. 

52.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي:
52.77 جنيه للشراء. 
52.87 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر:
52.77 جنيه للشراء. 
52.87 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 
52.75 جنيه للشراء. 
52.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي لنحو:
52.70 جنيه للشراء. 
52.80 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصري الكويت الوطني:
52.70 جنيه للشراء. 
52.80 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول نحو:

52.69 جنيه للشراء. 
52.79 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي لنحو:

52.68 جنيه للشراء. 

52.78 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني:
52.67 جنيه للشراء. 
52.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:
52.75 جنيه للشراء.
52.89 جنبه للبيع. 

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم  
52.80 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر 

52.81 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

52.77 جنيه.

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

