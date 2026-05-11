سعر الدولار مقابل الجنيه في 12 بنكا اليوم الإثنين

شهدت أسعار الدولار حالة من التباين بين ارتفاعات في بنوك واستقرار في أخري.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين 11مايو 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في قناة السويس لنحو:

52.85جنيه للشراء.

52.95جنيه للبيع.

قفز سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي لنحو:

52.80جنيه للشراء.

52.90 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

52.77جنيه للشراء.

52.87جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

52.75جنيه للشراء.

52.85جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأولي نحو:

52.55 جنيه للشراء.

52.65 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي لنحو:

52.54 جنيه للشراء.

52.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

52.52 جنيه للشراء.

52.62 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي عند:

52.52 جنيه للشراء.

52.62 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

52.52جنيه للشراء.

52.62 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصري الكويت الوطني لنحو:

52.50جنيه للشراء.

52.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي التجاري نحو:

52.50 جنيه للشراء.

52.60 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو:

52.42 جنيه للشراء.

52.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

52.51جنيه للشراء.

52.65 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

52.66جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر

52.85جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

52.52 جنيه.