الطالبة الإندونيسية تعود إلى الأزهر عقب زيارة أسرتها بدعم من الإمام الأكبر

كشفت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، عن عودة الطالبة الإندونيسية ييلي بوترياني إلى أسرتها ثم استكمال رحلتها الدراسية مجددًا في الأزهر الشريف، بعد أن حظيت بدعم ورعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب.

وأوضحت أن الطالبة، التي أثرت في مشاعر الكثيرين خلال حفل تخرجها بالأزهر، استطاعت زيارة أهلها في إندونيسيا ثم العودة مرة أخرى لمواصلة مسيرتها، وذلك بعد تكفل شيخ الأزهر بمساعدتها وتقديم الدعم اللازم لها.

وكتبت الدكتورة إلهام شاهين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فاكرين ييلي بوترياني الطالبة الإندونيسية الحمد لله فضيلة الإمام الأكبر تكفل برعايتها ويسر الله أمرها على يديه وسافرت إلى بلدها وزارت أهلها وعادت بسلامة الله لتكمل دراساتها العليا بالأزهر الشريف.

وأضافت: “ييلي لها سر عند الله فكلما تذكرتها في نفسي وتفكرت فيها أجدها إما أن تتصل بي بعدها بدقائق أو تزورني في اليوم التالي مباشرة”.

وفي وقت سابق، أعربت الطالبة الإندونيسية ييلي بوترياني عن سعادتها الكبيرة واعتزازها بلقاء فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، مؤكدة أن هذا اللقاء يُعد من أبرز المحطات في رحلتها العلمية والإنسانية داخل الأزهر الشريف.

وأوضحت أن شيخ الأزهر أهدى لها مجموعة من مؤلفاته، تقديرًا لاجتهادها وحرصها على طلب العلم، معتبرة ذلك تكريمًا كبيرًا ودافعًا قويًا للاستمرار في مسيرتها العلمية.

وأضافت أن حلم الدراسة في مصر كان يرافقها منذ الصغر، معبرة عن امتنانها لتحقيق هذا الحلم، مؤكدة أنها لمست عن قرب المكانة العلمية والإنسانية الكبيرة التي يتمتع بها الأزهر الشريف.