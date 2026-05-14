محافظات

ضبط كيان مخالف بمركز الباجور في المنوفية تخصص في إنتاج البطاطس نصف المقلية

مروة فاضل

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية بالاشتراك مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء من استهداف كيان مخالف بمركز الباجور تخصص في إنتاج البطاطس " نصف المقلية " مدون عليها بيانات وهمية لتضليل جمهور المستهلكين والجهات الرقابية وتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة ومستخدماً مواد رديئة ومجهولة المصدر ويعمل في ظروف بيئية وصناعية متهالكة.

وأسفرت الحملة عن : ضبط خط إنتاج كامل يضم 7 ماكينات وغرف تبريد، والتحفظ على 18 طن بطاطس ( مستلزمات إنتاج ) مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات ، و 350 كجم زيوت طعام فاسدة ومعاد تدويره يشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة في حال استهلاكه ، و 9 أطنان بطاطس ( منتج نهائي ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بالإضافة الي كميات كبيرة من أدوات التغليف شملت 2500 كرتونة و10 آلاف كيس فارغ.

ومن جانبه شدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة وتوجيه ضربات قوية للخارجين عن القانون والمتاجرين بصحة المواطنين والتصدي للممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومكافحة الفساد بشتي صوره تحقيقاً للصالح العام.

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

