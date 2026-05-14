نور وصرخة مؤجلة على "النهار" في المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. الليلة

يستقبل مسرح النهار التابع لنقابة المهن التمثيلية، اليوم الخميس، عرضين مسرحيين في رابع أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثالثة والثلاثين، المقام تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، حتى 25 مايو الجاري، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم المواهب المسرحية بالمحافظات.

العرض الأول بعنوان "نور"، لفرقة الإسماعيلية المسرحية، من تأليف أنس النيلي، وأحمد ثروت، وإخراج خالد طه، ويعرض في السادسة مساء.

ويناقش مشكلة الفقد من خلال شخصية "فؤاد" الكاتب الذي تركته زوجته وحبيبته الوحيدة "نور"، ليتوقف الزمن عنده في هذه اللحظة، ليظل يعاني بعدها من اضطرابات نفسية.



العرض الثاني بعنوان "صرخة مؤجلة"، وهو لفرقة بورسعيد، من تأليف وإخراج نوران إسماعيل، ويناقش عددا من قضايا المرأة، حيث تدور أحداثه داخل إصلاحية للفتيات تديرها مديرة قاسية تمارس الظلم ضد النزيلات.

يقدم العرضان بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد طه، د. محمد سعد، د. أكرم فريد، الكاتب محمود حمدان، المخرج محمد جبر، والمخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح، مقررا.

ويعقبهما ندوة نقدية بمشاركة المخرج إبراهيم المهدي، الناقدة إسراء محبوب، والكاتب علي عثمان.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا تقدم يوميا بالمجان.