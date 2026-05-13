اليوم.. عرضا "بنفكر في اسم" و"تأثير جانبي" في ختامي نوادي المسرح

تقدم فرقة الإسماعيلية المسرحية اليوم الأربعاء، عرضين على مسرح السامر بالعجوزة، في ثالث أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثالثة والثلاثين، المقام برعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم المواهب المسرحية بالمحافظات.

العرض الأول بعنوان "بنفكر في اسم"، ويعرض في السادسة مساء، وهو من تأليف مريم الجيزاوي، وإخراج محمود مدحت، وتدور أحداثه حول مجموعة من الفنانين، من بينهم ممثل وملقن وممثلة، يعيشون حالة من التأمل في واقعهم الفني بين شغفهم بالمسرح وما يواجهونه من صعوبات، من ضعف الإمكانيات وقلة الفرص، إلى جانب أحلام البطولة التي لم تتحقق بعد.

أما العرض الثاني يحمل بعنوان "تأثير جانبي"، تأليف محمد السوري، وإخراج أحمد حلمي، ويناقش العرض كيف يمكن للأذى النفسي أن يترك أثرا عميقا داخل الإنسان ويغير نظرته لنفسه وللآخرين، وذلك من خلال طرح مجموعة من العلاقات الإنسانية داخل عالم يسيطر عليه الخوف والعزلة والاحتياج للحب والأمان، حيث تكشف الشخصيات مع الوقت عن صراعاتها النفسية ومحاولاتها المستمرة للتكيف مع واقع قاس.



يقدم العرضان بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد طه، د. محمد سعد، د. أكرم فريد، الكاتب محمود حمدان، المخرج محمد جبر، والمخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح، مقررا.

ويعقبهما ندوة نقدية بمشاركة الكاتبين سامح عثمان، ويس الضوي، والناقدة لمياء أنور.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، ويشارك به هذا الموسم 27 عرضا مسرحيا تقدم يوميا بالمجان على مسرحي السامر وروض الفرج، وذلك حتى 25 مايو الجاري.