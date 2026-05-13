نتنياهو يجري اليوم نقاشا أمنيا مع كبار قادة الجيش وعدد من الوزراء

عرضت قناة القاهرة الإخبارية ، خبرا عاجلا يفيد بأن هيئة البث الإسرائيلية، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سيجري مساء اليوم نقاشا أمنيا محدودا مع كبار قادة الجيش وعدد من الوزراء.

وفي وقت سابق انتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنين، وجاء في بيان المكتب، المنشور باللغة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي "واي نت": لقد كشف الاتحاد الأوروبي عن إفلاسه الأخلاقي من خلال عقد مقارنة زائفة بين المواطنين الإسرائيليين و حماس، إن فرض عقوبات على اليهود بسبب إقامتهم في الضفة الغربية أمر غير مقبول.