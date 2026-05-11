نتنياهو: أنا من يعيّن رئيس الموساد وليس النائب العام أو المحكمة العليا

تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تعيين رومان جوفمان رئيسًا جديدًا للموساد، مصرحًا بأن "رئيس الوزراء وحده هو من يعيّن رئيس الموساد، وليس المستشار القانوني، ولا المحكمة العليا، ولا وسائل الإعلام".

وأضاف نتنياهو: "الجنرال رومان جوفمان مقاتلٌ شجاع، فلماذا يحاولون إقصاءه؟"

وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، توبيخاً شديداً لرئيس الموساد ديدي بارنيا، على خلفية الرسالة السرية التي أرسلها إلى المستشار القانوني لرئيس الوزراء، غالي بهاراف ميارا، احتجاجاً على تعيين رومان غوفمان خلفاً له.

وأوضح نتنياهو أن بارنيا "تجاوز صلاحياته" في الرسالة التي أرسلها، والتي كانت استكمالاً لشهادته أمام لجنة غرونيس ضد التعيين.