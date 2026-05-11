لا وعود ولا ضمانات.. نتنياهو يكشف ما دار في محادثاته مع ترامب حول إيران

نفى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما نقل عنه بشأن حديثه المسبق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أن إيران أصبحت مهيأة لتغيير النظام، مؤكداً أنه لم يضمن قط أن عملية عسكرية مشتركة أمريكية–إسرائيلية يمكن أن تنهي الجمهورية الإسلامية في إيران.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أوضح نتنياهو أن ما جرى التوافق عليه بينه وبين ترامب كان يقوم على إدراك مشترك لحالة “عدم اليقين والمخاطر العالية” المرتبطة بأي تحرك عسكري محتمل.

وأضاف أن النقاشات بين الجانبين لم تتضمن أي وعود حاسمة، بل ركزت على الموازنة بين خيارين صعبين: “الخطر موجود في اتخاذ إجراء عسكري، لكن الخطر الأكبر يكمن في عدم اتخاذ أي إجراء”، على حد تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل السياسي حول مستقبل التعامل مع الملف الإيراني، وحدود الخيارات العسكرية والدبلوماسية المطروحة أمام واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة.