بولندا وسويسرا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الدفاع السيبراني

أ ش أ

وقعت بولندا وسويسرا اتفاقية ثنائية لتعزيز التعاون في مجال الدفاع السيبراني ، تشمل إجراء تدريبات مشتركة وتبادل الخبرات.

وقال نائب وزير الدفاع البولندي سيزاري تومتشيك - في تصريح نقله راديو بولندا اليوم الخميس، إن الاتفاقية تنص على تبادل ضباط الاتصال وتعزيز التعاون العملياتي بين وحدات الأمن السيبراني في البلدين، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستتيح للقوات السيبرانية البولندية والسويسرية التعاون بحرية وتبادل الحلول المختلفة.

وأفاد بأن الاتفاقية ستشمل إقامة تدريبات مشتركة في مجال الدفاع السيبراني ومبادرات لتبادل المعرفة تهدف إلى تعزيز قدرة البلدين على مواجهة التهديدات الرقمية.