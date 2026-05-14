هل هاتفك منهم ..أجهزة سامسونج المؤهلة لتحديث One UI 9

على الرغم من أن طرح الإصدار المستقر من واجهة المستخدم One UI 8.5 قد بدأ مؤخرًا فقط، إلا أن سامسونج كانت تستعد بالفعل لإصدار One UI 9 الأكبر، والذي سيعتمد على نظام Android 17. وقد تم إطلاق البرنامج التجريبي بالفعل لسلسلة Galaxy S26 ، مع توقع وصول المزيد من أجهزة Galaxy قريبًا.

مع انطلاق النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 9، يبرز السؤال الأهم: هل سيحصل جهاز Galaxy الخاص بك على التحديث الرئيسي القادم؟ إليك قائمة كاملة بالأجهزة المؤهلة لهذا التحديث.

الأجهزة المتوافقة مع واجهة المستخدم One UI 9

الأجهزة المتوافقة مع واجهة المستخدم One UI 9



تحديث سامسونج One UI 9 (أندرويد 17): قائمة الأجهزة المتوافقة



سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 26

جالاكسي إس 26+

جالاكسي إس 26 ألترا

جالاكسي إس 25

جالاكسي إس 25+

جالاكسي إس 25 ألترا

جالاكسي إس 25 إيدج

جالاكسي إس 25 إف إي

جالاكسي إس 24

جالاكسي إس 24+

جالاكسي إس 24 ألترا

جالاكسي إس 24 إف إي

جالاكسي إس 23

جالاكسي إس 23+

جالاكسي إس 23 ألترا

جالاكسي إس 23 إف إي



سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد ثلاثي الطي

جالاكسي زد فولد 7

جالاكسي زد فليب 7

جالاكسي زد فليب 7 إف إي



إصدار خاص من جالاكسي زد فولد



جالاكسي زد فولد 6

جالاكسي زد فليب 6

جالاكسي زد فولد 5

جالاكسي زد فليب 5



سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A57

جالاكسي A56

جالاكسي A55

جالاكسي A54

جالاكسي A37

جالاكسي A36

جالاكسي A35

جالاكسي A34

جالاكسي A26

جالاكسي A25

جالاكسي A24

جالاكسي A17

جالاكسي A16 (LTE و 5G)

جالاكسي A15 (LTE و 5G)

جالاكسي A07 (LTE و 5G)

جالاكسي A06 5G



سلسلة جالاكسي إم

جالاكسي إم 56

جالاكسي إم 55

جالاكسي M55s

جالاكسي إم 54

جالاكسي إم 36

جالاكسي إم 34

جالاكسي إم 17

جالاكسي إم 17 إي

جالاكسي إم 16

جالاكسي إم 15

جالاكسي M07

جالاكسي M06



سلسلة جالاكسي إف

جالاكسي F70e

جالاكسي F56

جالاكسي F55

جالاكسي F54

جالاكسي إف 36

جالاكسي إف 34

جالاكسي إف 17



هاتف جالاكسي إف 16



جالاكسي إف 15

جالاكسي F07

جالاكسي F06



سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جهاز Galaxy Tab S11

جهاز Galaxy Tab S11 Ultra

جهاز Galaxy Tab S10+

جهاز Galaxy Tab S10 Lite

جهاز جالاكسي تاب إس 10 ألترا

جالاكسي تاب إس 10 إف إي

جهاز Galaxy Tab S10 FE+

جهاز جالاكسي تاب إس 9

جهاز Galaxy Tab S9+

جهاز Galaxy Tab S9 Ultra

جالاكسي تاب إس 9 إف إي

جالاكسي تاب إس 9 إف إي+

جهاز Galaxy Tab S6 Lite (2024)

جهاز Galaxy Tab A11

جهاز Galaxy Tab A11+

جالاكسي تاب أكتيف 5

جالاكسي تاب أكتيف 5 برو



سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي إكس كوفر 7

جالاكسي إكس كوفر 7 برو



من المهم الإشارة إلى أن سامسونج لم تُعلن رسميًا عن القائمة بعد. مع ذلك، نعرف بالفعل أجهزة جالاكسي التي ستتلقى التحديث، بفضل سياسة سامسونج الواضحة بشأن تحديثات البرامج. بناءً على ذلك، أعددنا قائمة شاملة من المتوقع ألا تختلف عن القائمة الرسمية عند الإعلان عنها.

من المتوقع أن يظهر نظام التشغيل One UI 9.0، المبني على نظام Android 17، لأول مرة في يوليو 2026 على هاتفي Galaxy Z Fold 8 و Galaxy Z Flip 8 القادمين، ومن المرجح أن يتم إطلاق الإصدار المستقر في الربع الثالث من عام 2026.