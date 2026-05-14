هل هاتفك منهم ..أجهزة سامسونج المؤهلة لتحديث One UI 9

على الرغم من أن طرح الإصدار المستقر من واجهة المستخدم One UI 8.5 قد بدأ مؤخرًا فقط، إلا أن سامسونج كانت تستعد بالفعل لإصدار One UI 9 الأكبر، والذي سيعتمد على نظام Android 17. وقد تم إطلاق البرنامج التجريبي بالفعل لسلسلة Galaxy S26 ، مع توقع وصول المزيد من أجهزة Galaxy قريبًا.
مع انطلاق النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 9، يبرز السؤال الأهم: هل سيحصل جهاز Galaxy الخاص بك على التحديث الرئيسي القادم؟ إليك قائمة كاملة بالأجهزة المؤهلة لهذا التحديث.
تحديث سامسونج One UI 9 (أندرويد 17): قائمة الأجهزة المتوافقة
سلسلة جالاكسي إس
جالاكسي إس 26
جالاكسي إس 26+
جالاكسي إس 26 ألترا
جالاكسي إس 25
جالاكسي إس 25+
جالاكسي إس 25 ألترا
جالاكسي إس 25 إيدج
جالاكسي إس 25 إف إي
جالاكسي إس 24
جالاكسي إس 24+
جالاكسي إس 24 ألترا
جالاكسي إس 24 إف إي
جالاكسي إس 23
جالاكسي إس 23+
جالاكسي إس 23 ألترا
جالاكسي إس 23 إف إي
سلسلة هواتف جالاكسي زد
جالاكسي زد ثلاثي الطي
جالاكسي زد فولد 7
جالاكسي زد فليب 7
جالاكسي زد فليب 7 إف إي
إصدار خاص من جالاكسي زد فولد
جالاكسي زد فولد 6
جالاكسي زد فليب 6
جالاكسي زد فولد 5
جالاكسي زد فليب 5
سلسلة جالاكسي A
جالاكسي A57
جالاكسي A56
جالاكسي A55
جالاكسي A54
جالاكسي A37
جالاكسي A36
جالاكسي A35
جالاكسي A34
جالاكسي A26
جالاكسي A25
جالاكسي A24
جالاكسي A17
جالاكسي A16 (LTE و 5G)
جالاكسي A15 (LTE و 5G)
جالاكسي A07 (LTE و 5G)
جالاكسي A06 5G
سلسلة جالاكسي إم
جالاكسي إم 56
جالاكسي إم 55
جالاكسي M55s
جالاكسي إم 54
جالاكسي إم 36
جالاكسي إم 34
جالاكسي إم 17
جالاكسي إم 17 إي
جالاكسي إم 16
جالاكسي إم 15
جالاكسي M07
جالاكسي M06
سلسلة جالاكسي إف
جالاكسي F70e
جالاكسي F56
جالاكسي F55
جالاكسي F54
جالاكسي إف 36
جالاكسي إف 34
جالاكسي إف 17
هاتف جالاكسي إف 16
جالاكسي إف 15
جالاكسي F07
جالاكسي F06
سلسلة أجهزة Galaxy Tab
جهاز Galaxy Tab S11
جهاز Galaxy Tab S11 Ultra
جهاز Galaxy Tab S10+
جهاز Galaxy Tab S10 Lite
جهاز جالاكسي تاب إس 10 ألترا
جالاكسي تاب إس 10 إف إي
جهاز Galaxy Tab S10 FE+
جهاز جالاكسي تاب إس 9
جهاز Galaxy Tab S9+
جهاز Galaxy Tab S9 Ultra
جالاكسي تاب إس 9 إف إي
جالاكسي تاب إس 9 إف إي+
جهاز Galaxy Tab S6 Lite (2024)
جهاز Galaxy Tab A11
جهاز Galaxy Tab A11+
جالاكسي تاب أكتيف 5
جالاكسي تاب أكتيف 5 برو
سلسلة Galaxy XCover
جالاكسي إكس كوفر 7
جالاكسي إكس كوفر 7 برو
من المهم الإشارة إلى أن سامسونج لم تُعلن رسميًا عن القائمة بعد. مع ذلك، نعرف بالفعل أجهزة جالاكسي التي ستتلقى التحديث، بفضل سياسة سامسونج الواضحة بشأن تحديثات البرامج. بناءً على ذلك، أعددنا قائمة شاملة من المتوقع ألا تختلف عن القائمة الرسمية عند الإعلان عنها.
من المتوقع أن يظهر نظام التشغيل One UI 9.0، المبني على نظام Android 17، لأول مرة في يوليو 2026 على هاتفي Galaxy Z Fold 8 و Galaxy Z Flip 8 القادمين، ومن المرجح أن يتم إطلاق الإصدار المستقر في الربع الثالث من عام 2026.