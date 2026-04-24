إطلاق أندرويد 17 الجديد لهذه الهواتف حصريا

كشفت علامة جوجل الأمريكية عن النسخة الأحدث من نظام أندرويد 17 الأسبوع الماضي، بينما أتاحت الآن نسخة أحدث ولكنها تجريبية وهي Android 17 QPR1 beta 1.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، فالتحديث الجديد متاح لهاتف Pixel 6 وما هو أحدث منه، ونوهت جوجل أن النظام يتيح لللمستخدم القيام بالمهام الأساسية فقط لحين إطلاق النسخة النهائية منه.

ويمكن لمستخدمي هواتف بيكسل الخاصة بجوجل، والتي تعمل بنظام الأندرويد الخام بدون أي تعديلات أو واجهات، بالإضافة أنها الأكثر دعماً للتحديثات لعدد أكبر من السنوات قياساً بباقي هواتف أندرويد.

سيمكن لأصحاب هواتف جوجل بيكسب بدءاً من Pixel 6 وصولاً لأحدث لإصدار وهو هاتف Pixel 10a.

لكي تحصل على التحديث، اذهب إلى الإعدادات، ومن ثم تحديث النظام وقم بالموافقة على التحميل، وعند الاكتمال سيطلب منك الهاتف التثبيت، ويفضل أن تكون نسبة شحن البطارية أكثر من 50%.