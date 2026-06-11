إيران تتحدى: نمتلك قدرات عسكرية أكبر مقارنة بالأيام الأولى للحرب

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إن إيران قادرة على الصمود في وجه الأعداء.

وذكر أن إيران تمتلك قدرات عسكرية ودفاعية أكبر بكثير مقارنة بالأيام الأولى للحرب، فيما قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية، إنه على الجهات التي حصلت على تصاريح عبور أن تتحلى بالصبر وتنتظر توجيهات جديدة منا.

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الهجمات الأمريكية جعلت وقف إطلاق النار منعدم الجدوى عمليا.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أننا عازمون على تحييد مصادر الهجمات على بلدنا في إطار حقنا بالدفاع عن النفس ضد عدوان واشنطن.