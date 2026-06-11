تحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي المتنامية ودعوة إلى تنظيم دولي شامل

سلط الكاتب مارتن وولف في صحيفة "فاينانشيال تايمز" الضوء على الضرورة الملحة لتنظيم مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً، محذراً من مخاطره المحتملة واسعة النطاق الممتدة على الصعد المختلفة أخلاقياً، وسياسياً، واجتماعياً.

كان وولف قد تناول القضية نفسها في مقال سابق له في الصحيفة، وطرح تساؤلاً حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة أم نعمة أم نقمة؟ وأجاب على ذلك قائلاً: "إجاباتي بالترتيب: إلى حد ما، نعم، ونعم".

غير أنه آثر في مقال هذا الأسبوع أن يكثف فكرته للحديث عن ما هي "الآفات" المرتقبة؟ وما مدى خطورة الذكاء الاصطناعي؟ وما الذي يجب علينا فعله لاحتوائه؟ وهل سينجح أي شكل من أشكال التنظيم؟.

وبعد تشديده على أن المشاركة الديمقراطية أساسية في إدارة المخاطر المصاحبة للتقنيات التحويلية كالذكاء الاصطناعي، راح الكاتب يصنف التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة مجالات: الانهيار المحتمل للقيم الإنسانية، ومخاطر محددة كاضطراب النظام الاجتماعي، واضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.

ويقول وولف "كان (الجدل) صحيحاً عندما تم اختراع القنبلة الذرية، ويصدق هذا أيضاً على الذكاء الاصطناعي، الذي ستكون له عواقب أكثر تعقيداً، ولكنها محفوفة بالمخاطر أيضاً".

ولفت إلى أنه علاوة على ذلك، "من المؤكد أن الحق المزعوم في تقرير مصير مثل هذه الأمور، الذي يطالب به بعض عمالقة التكنولوجيا، قد ضاع وتلاشى بعد الضرر الهائل الذي ألحقته وسائل التواصل الاجتماعي بالشباب، والمصلحة العامة المتمثلة في المعلومات السليمة".

وأخذ وولف يجوب في دراسة تداعيات قرارات الذكاء الاصطناعي التي تفتقر إلى "المساءلة البشرية"، لا سيما مع بدء الأنظمة القانونية في الاعتراف بكيانات الذكاء الاصطناعي كـ"أشخاص".

واعتبر أن "هذا النقص في المساءلة يثير معضلات أخلاقية خطيرة في سياقات مختلفة، بما في ذلك التطبيقات العسكرية، والمراقبة الجماعية، ونشر المعلومات المضللة". وحذر من أن "قدرات الذكاء الاصطناعي قد تهدد الأمن السيبراني، بل قد تؤدي إلى ظهور تهديدات بيولوجية قاتلة".

وعاود الكاتب الإشارة إلى أن ديناميكيات التنافس بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والصينية تتسبب في تفاقم الوضع، لافتاً إلى أن "بدون تنظيم متبادل، قد تؤدي المخاطر إلى نتائج ضارة وخارجة عن السيطرة"، ودعا إلى "اتفاقية نزع سلاح الذكاء الاصطناعي" بين البلدين كإجراء حيوي لضمان الأمن العالمي.

ورغم التحذيرات الخطيرة، يجد وولف بصيص أمل في تزايد قلق الرأي العام بشأن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة من التطور غير المقيد للذكاء الاصطناعي.

ويرى الكاتب وولف في ختام مقاله أن " ثمة جانب إيجابي واحداً: الخوف من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية المُحتملة يُثير قلق الناس. فهم يعتقدون، عن حق، أن المستقبل أهم من أن يُترك لقلة من "خبراء التكنولوجيا"، تماماً كما أن الحرب أهم من أن تترك للجنرالات. وبناءً على ذلك، قد يتاح المجال لفرض قوانين تنظيمية". ووعد بمواصلة نقاش القضية واستشراف استراتيجيات تنظيمية محتملة في تعليقات لاحقة.