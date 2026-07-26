اتحاد جدة يتحرك لخطف إمام عاشور.. وعرض رسمي لـ الأهلي خلال ساعات

دخل نادي اتحاد جدة السعودي على خط المفاوضات من أجل التعاقد مع إمام عاشور، نجم خط وسط الأهلي، بعدما وضعه ضمن أولوياته لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالتصحيفة الوئام السعودية، إن إدارة الاتحاد تجهز عرضًا رسميًا لإرساله إلى الأهلي خلال الساعات المقبلة، مستفيدة من تحسن موقفها المالي ورغبتها في تدعيم الفريق بعدد من الصفقات القوية.

يأتي اهتمام النادي السعودي بعد المستويات المميزة التي قدمها إمام عاشور مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث شارك في جميع مباريات "الفراعنة" خلال البطولة، ولفت الأنظار بأدائه في خط الوسط، ليصبح أحد أبرز اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات.

ويحظى لاعب الأهلي بمتابعة من عدة أندية أوروبية وأخرى في منطقة الخليج، بجانب اهتمام من أندية بالدوري الأمريكي، وهو ما يرفع أسهمه بعد تألقه على المستويين المحلي والدولي.

ورغم الاهتمام المتزايد بخدماته، يتمسك الأهلي باستمرار إمام عاشور، باعتباره أحد الركائز الأساسية للفريق، كما تسعى إدارة النادي إلى تحسين عقده بما يتناسب مع مكانته الفنية ودوره المؤثر داخل التشكيل.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في الملف، مع ترقب موقف الأهلي من العرض المنتظر، ورغبة الاتحاد في حسم الصفقة إذا نجح في التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الأهلي.