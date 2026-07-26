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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدد طلب الرحيل.. عرض قطري يهدد استمرار نجم سوبر فى الاهلي

النادى الأهلى
النادى الأهلى
القسم الرياضي

جدد التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تلقيه عرضًا ماليًا ضخمًا من نادي الشمال القطري، الذي عاد للتفاوض مع إدارة الأهلي من أجل حسم الصفقة.

وكشفت مصادر مطلعة أن نادي الشمال رفع قيمة عرضه المالي المقدم إلى الأهلي إلى 1.7 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب، في محاولة لإقناع إدارة القلعة الحمراء بالموافقة على رحيله قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضافت المصادر أن بن رمضان عقد خلال الساعات الماضية أكثر من جلسة مع مسؤولي الأهلي، كان أبرزها مع مدير الكرة وائل جمعة، أبلغه خلالها برغبته في خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري القطري، مؤكدًا أن العرض الحالي يمثل فرصة مهمة بالنسبة له على المستويين الرياضي والمالي.

ولم يقتصر العرض القطري على المقابل المالي المخصص للنادي، بل قدم الشمال عرضًا شخصيًا مغريًا للاعب، يتضمن راتبًا سنويًا يصل إلى 2 مليون دولار، وهو ما دفع بن رمضان إلى تكثيف محاولاته لإقناع إدارة الأهلي بالموافقة على انتقاله خلال الأيام المقبلة.

وفي المقابل، لا تزال إدارة الأهلي تدرس الموقف النهائي، في ظل تمسك الجهاز الفني باستمرار اللاعب، باعتباره أحد العناصر المهمة في خط الوسط، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد والمنافسة على العديد من البطولات المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة جلسات جديدة بين مسؤولي الأهلي واللاعب لحسم الملف بشكل نهائي، سواء بالإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق أو الموافقة على رحيله حال الوصول إلى اتفاق يحقق مطالب النادي المالية والفنية.

ويعد محمد علي بن رمضان من أبرز الصفقات التي أبرمها الأهلي لتدعيم خط الوسط، إلا أن العرض القطري أعاد فتح ملف مستقبله مع الفريق، في وقت تسعى فيه إدارة النادي إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على القوام الأساسي والاستفادة من العروض المالية المناسبة للاعبين.

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