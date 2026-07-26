يصل خلال ساعات.. عموتة يجهز مفاجآة لصفقة الأهلى السوبر

كشفت تقارير صحفية مغربية عن اقتراب وصول المغربي سفيان بن جديدة، لاعب الأهلي الجديد والمنضم حديثًا من صفوف المغرب الفاسي، إلى القاهرة تمهيدًا لبدء مشواره مع القلعة الحمراء استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «المنتخب» المغربية، فإن سفيان بن جديدة من المنتظر أن يصل إلى القاهرة اليوم أو غدًا، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بانتقاله إلى الأهلي ، تمهيدًا للانتظام في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.وأضافت الصحيفة أن المدير الفني للأهلي، الحسين عموتة، يضع برنامجًا خاصًا لتجهيز اللاعب فور وصوله، بهدف رفع معدلات جاهزيته البدنية والفنية، قبل منحه الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

ويأتي تحرك الجهاز الفني في إطار الحرص على تجهيز اللاعب بأفضل صورة ممكنة، خاصة أن الأهلي يستعد لخوض موسم مزدحم بالبطولات المحلية والقارية، وهو ما يدفع عموتة إلى تجهيز جميع العناصر الجديدة للدخول سريعًا في أجواء الفريق.

وتعول جماهير الأهلي على سفيان بن جديدة لتقديم الإضافة الهجومية المنتظرة، في ظل الإمكانات الفنية التي يمتلكها اللاعب، بعدما قدم مستويات مميزة بقميص المغرب الفاسي، الأمر الذي لفت أنظار مسؤولي القلعة الحمراء ودفعهم لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية وقياسات بدنية فور وصوله، قبل الانتظام في البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني، على أمل تجهيزه للمشاركة في المباريات الودية، ومن ثم الظهور الرسمي مع الفريق مع انطلاق منافسات الموسم الجديد.