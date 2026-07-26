حسن مصطفى ينضم للجهاز الفني لفريق شباب الأهلي مواليد 2007

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعيين حسن مصطفى مدربًا مساعدًا للمدرب الهولندي المدير الفني لفريق الأهلي مواليد 2007، استعدادًا للموسم الجديد.

حسن مصطفى

يأتي هذا التعيين ضمن خطة النادي الأهلي لتطوير قطاع الناشئين، من خلال الاستعانة بعدد من المدربين الهولنديين للإشراف على فرق القطاع، في إطار مشروع يهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفني وصقل المواهب.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد على مستوى جميع فرق قطاع الناشئين، وسط توجه لتطبيق أساليب تدريب حديثة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على دعم الفريق الأول مستقبلًا.