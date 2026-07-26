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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيثم حسن يقترب من سيلتك الاسكتلندي.. عقد لمدة 4 مواسم والمفاوضات مستمرة

هيثم حسن
هيثم حسن
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

اقترب الدولي المصري هيثم حسن، لاعب ريال أوفيدو الإسباني، من خوض تجربة جديدة في الدوري الإسكتلندي، بعدما منح موافقته على الانتقال إلى صفوف سيلتك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما كشفه الصحفي جورج تساروشاش، فإن هيثم حسن وافق على توقيع عقد يمتد لمدة أربعة مواسم مع سيلتك، في خطوة تقرب اللاعب من ارتداء قميص بطل إسكتلندا بداية من الموسم الجديد.

وأضاف التقرير أن إدارة ريال أوفيدو لا تمانع في رحيل اللاعب هذا الصيف، إلا أن المفاوضات الحالية بين الناديين تتركز حول البنود الخاصة بالمكافآت والحوافز، في محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي يحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

ويأتي اهتمام سيلتك بضم هيثم حسن بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر، إلى جانب تألقه بقميص ريال أوفيدو، وهو ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية قبل أن يصبح النادي الإسكتلندي الأقرب لحسم التعاقد معه.

الدولي المصري هيثم حسن ريال أوفيدو الإسباني الدوري الإسكتلندي هيثم حسن منتخب مصر

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