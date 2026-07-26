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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس
ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس
إيمان طلعت

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، والتي ستكون متاحة إلكترونيًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، بما يتيح الاستعلام عنها بسهولة باستخدام رقم الجلوس دون الحاجة إلى التوجه للمعاهد الأزهرية، ولمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية إضغط هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

وللاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، يدخل الطالب إلى بوابة الأزهر الإلكترونية، ثم يختار خدمة نتيجة الثانوية الأزهرية، ويُدخل رقم الجلوس في المكان المخصص، ثم يضغط على زر عرض النتيجة، لتظهر أمامه تفاصيل الدرجات في جميع المواد، والمجموع الكلي، وحالة النجاح أو الرسوب فور اعتماد النتيجة رسميًا.

لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية اضغط هنا

أوائل الثانوية الأزهرية القسم العلمي

حصلت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة، الطالبة بمعهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم، بمنطقة الغربية، على المركز الأول على القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهريّة على مستوى الجمهورية، بمجموع 646 درجة، بنسبة 99.38%.

فيما جاءت الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف، بمعهد فتيات طنبشا، بمنطقة المنوفية، في المركز الثاني بمجموع 645 درجة، بنسبة 99.23%، وحلَّ الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل، بمعهد الغد المشرق للغات، بمنطقة القاهرة، في المركز الثالث بمجموع 644 درجة، بنسبة 99.08%.

كما حلَّ في المركز الثالث مكرر كلٌّ من: الطالب البراء طارق مصطفى حامد عمران، بمعهد فارسكور، بمنطقة دمياط، والطالبة يارا السيد رمضان أحمد سيد أحمد، بمعهد فتيات العبور النموذجي، بمنطقة القاهرة، والطالب يوسف محمود محمود محمود عبد الستار محمود، بمعهد بطرة، بمنطقة الدقهلية.

أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

وأعلن الأزهر الشريف أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، والتي شهدت تفوق واضح للفتيات حيث حصلن على المراكز الثلاثة الأولى في أوائل الثانوية الأزهرية.

وحصلت الطالبة سما هاني محمد عبد المعطي المسلماني، الطالبة بمعهد فتيات دمنهور، بمنطقة البحيرة، على المركز الأول بالقسم الأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بمجموع 585 درجة، بنسبة 99.15٪.

وجاءت الطالبة خديجة محمد أحمد عبد اللطيف محمد، الطالبة بمعهد فتيات الصادق الأمين، بمنطقة الإسكندرية، في المركز الثاني، بمجموع 581 درجة، بنسبة 98.47٪، فيما حصلت الطالبة مودة عمرو محمد السيد غنيم، الطالبة بمعهد فتيات إدفينا، بمنطقة البحيرة، على المركز الثالث، بمجموع 580 درجة، بنسبة 98.31٪.

أوائل الثانوية الأزهرية قسم الدمج

كما أعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الثانوية الأزهرية لفئة ذوي البصائر والدمج والدمج البصري، الحاصلين على المراكز الأولى في امتحانات الثانوية الأزهرية العام الحالي 2025-2026.

وحصل الطالب حازم مصطفى محمد ياسين، الطالب بمعهد بني سويف، على المركز الأول بفئة ذوي البصائر، بمجموع 534 درجة، بنسبة 97.09٪.

وحصلت الطالبة مروة محمود عبد العزيز محمد، الطالبة بمعهد فتيات السحارة، بمنطقة الإسماعيلية، على المركز الأول بفئة الدمج، بمجموع 496 درجة، بنسبة 84.07٪.

وحصلت الطالبة أمنية سيد عبد العاطي سالم، الطالبة بمعهد فتيات القرنة، بمنطقة الأقصر، على المركز الأول بفئة الدمج البصري، بمجموع 508 درجات، بنسبة 92.36٪.

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