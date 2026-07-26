لليوم الثالث.. استمرار غلق الشواطئ المفتوحة بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم، الأحد استمرار غلق عدد من الشواطئ المفتوحة لليوم الثالث على التوالي، في ظل استمرار ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمصطافين.

غلق 3 شواطي

وأكدت رئاسة المدينة أن قرار منع السباحة لا يزال ساريًا على شواطئ الأبيض، وأم الرخم، وعجيبة، نظرًا لعدم استقرار حالة البحر وارتفاع الأمواج، مع التشديد على ضرورة الالتزام بتعليمات مسؤولي الشواطئ وعدم النزول إلى البحر حتى تحسن الأحوال البحرية.

شواطئ آمنة

وفي المقابل، تواصل الشواطئ الآمنة استقبال المصطافين، وتشمل روميل، والنخيل، والبسنت، ومطروح العام، والعوام، والليدو، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة للسباحة بشاطئ الغرام، وسط انتشار فرق الإنقاذ ومسؤولي الشواطئ لمتابعة الحالة وتأمين رواد البحر.

وأوضحت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح أن متابعة حالة البحر تتم على مدار الساعة، ويتم تقييم الموقف بشكل مستمر لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن فتح أو غلق الشواطئ وفقًا لحالة الأمواج، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والزائرين.

ودعت رئاسة المدينة جميع المصطافين إلى الالتزام بالرايات التحذيرية وتعليمات رجال الإنقاذ، والسباحة داخل الشواطئ الآمنة فقط، وعدم المجازفة بالنزول إلى الشواطئ المغلقة أو تجاوز المناطق المخصصة للسباحة، حفاظًا على الأرواح وحتى استقرار الأحوال البحرية.