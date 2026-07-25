مصرع شاب وإصابة 3 بالإختناق في حوادث غرق على شواطئ مرسى مطروح

لقي شاب مصرعه، اليوم، إثر تعرضه للغرق أثناء السباحة بشاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، فيما أُصيب 3 آخرون بحالات اختناق وصعوبة في التنفس بعد تعرضهم للغرق بشاطئ الأصيل، وتم نقلهم جميعًا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

استقبل مستشفى مطروح العام جثمان حسين .م.ح 24 عامًا، حيث تم التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، مع تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

واستقبل المستشفى ثلاثة مصابين، وفق التشخيص المبدئي، وهم:

محمد ع.م – مصاب بضيق في التنفس.

أسماء ا.ا – مصابة بضيق في التنفس.

أحمد ش.م – مصاب بضيق في التنفس.



وتم تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مع استمرار المتابعة لحالتهم الصحية داخل المستشفى.