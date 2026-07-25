مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق مطروح الإسكندرية الساحلى

لقي شخص مصرعه، ، إثر تعرضه لحادث دهس بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق مطروح الإسكندرية الساحلى ، امام مدينة العلمين .

بلاغ بالحادث

تلقت الجهات المختصة بلاغًا بوقوع حادث،اصطدام سيار بشخ وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى العلمين النموذجي، إلا أنه كان قد فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وصول للمستشفى

واستقبلت المستشفى جثمان المتوفى بحيري ا.م ، 43 عامًا، وتم إيداعه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وحررت الجهات المختصة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.