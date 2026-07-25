أيمن كامل يمثل مصر في بطولة أفريقيا لكمال الأجسام 2026

يستعد أيمن كامل، لاعب كمال الأجسام، لتمثيل مصر في البطولة الإفريقية لكمال الأجسام 2026، التي تستضيفها مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 600 لاعب من مختلف الدول الإفريقية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبتنظيم وإشراف الاتحادين الدولي والإفريقي للياقة البدنية وكمال الأجسام.

وقال أيمن كامل إن تمثيل مصر في بطولة إفريقية بهذا الحجم مسؤولية كبيرة وشرف أعتز به، وأسعى إلى الظهور بصورة تليق باسم بلدي من خلال الالتزام الكامل ببرنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن رحلة الاستعداد للبطولات لا تعتمد على القوة البدنية فقط، وإنما على الانضباط والاستمرارية والقدرة على تجاوز التحديات. هذه المبادئ نفسها كانت أساس مسيرتي المهنية، وهي ما أؤمن بأنه يصنع النجاح في أي مجال.



وتُعد البطولة الإفريقية لكمال الأجسام من أبرز المنافسات القارية في اللعبة، إذ تجمع أكثر من 600 لاعب يمثلون مختلف الدول الإفريقية، وتشكل محطة مهمة للاعبي كمال الأجسام الساعين للمنافسة على الألقاب القارية، وتقام دورتها الحالية في مصر.



ويواصل كامل حاليًا برنامجًا تحضيريًا مكثفًا يشمل التدريبات البدنية والنظام الغذائي، استعدادًا لخوض المنافسات، كما يشارك متابعيه مراحل الإعداد عبر منصاته الرقمية تحت شعار "ابنِ لقبك"، في رسالة تؤكد أن النجاح يبدأ بالالتزام، سواء في الرياضة أو الحياة المهنية.