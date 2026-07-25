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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة يان ديوماندي تقترب من الحسم مقابل 120 مليون يورو

يان ديوماندي
يان ديوماندي
سارة عبد الله

تتواصل الإثارة حول مستقبل الإيفواري يان ديوماندي، جناح لايبزيج الألماني، بعدما كشفت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة انتقاله قد تُحسم قريبًا مقابل نحو 120 مليون يورو، في واحدة من أكبر صفقات سوق الانتقالات الصيفية.

وأكد الصحفي الإسباني خورخي بيكون أن جميع المؤشرات تشير إلى اقتراب إنهاء الصفقة بهذا الرقم الضخم، في ظل المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع تقارير أوروبية أفادت بأن نادي ريال مدريد دخل بقوة في سباق التعاقد مع اللاعب، بعدما تقدم بعرض أولي بلغت قيمته 100 مليون يورو، إلا أن لايبزيج رفضه، متمسكًا بالحصول على مبلغ يقترب من 130 مليون يورو، مع إمكانية التوصل لاتفاق نهائي عند حدود 120 مليون يورو.

ويُعد ديوماندي، البالغ من العمر 19 عامًا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، بعد تألقه مع لايبزيج خلال الموسم الماضي، ما جعله هدفًا لعدد من كبار القارة، أبرزهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان وليفربول. وتشير التقارير إلى أن الصراع بين هذه الأندية رفع قيمة اللاعب بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي حال إتمام الصفقة مقابل 120 مليون يورو، سيدخل يان ديوماندي قائمة أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم، كما ستصبح الصفقة الأغلى في تاريخ نادي لايبزيج من حيث قيمة البيع.

الإيفواري يان ديوماندي ريال مدريد الانتقالات الصيفية

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