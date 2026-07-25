قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهاد جريشة: رفضت المجاملات .. وهذه مقترحاتي لتطوير التحكيم في مصر
خطأ في التنسيق يحرمك من كلية أحلامك.. تحذير عاجل لطلاب الثانوية العامة
بعد هبوط الدواجن.. أسعار كرتونة البيض تفاجئ المواطنين اليوم السبت
لماذا سمي شهر صفر الخير؟.. 10 أسباب ينبغي أن يعرفها كثيرون
استقرار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت.. وأقل سعر يسجل 50.40 جنيه
الجيش الأمريكي: أطلقنا النار على سفينة تجارية حاولت خرق الحصار على إيران
هبوط البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
هل يجوز جمع صلاة العصر قبل وقتها بسبب الحاجة؟ .. المفتي يجيب
ترامب: لن أسمح لارتفاع أسعار الوقود بالتأثير على قرار الحرب مع إيران
من الملاعب إلى الشاشة الكبيرة.. نجم مانشستر يرشح رونالدو لـ هوليوود
استمرار أم رحيل؟.. عموته يمنح لاعبي الأهلي فرصة قبل حسم القائمة
الرئيس الأمريكي: روسيا والصين وعدا بعدم مساعدة إيران في الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خطأ في التنسيق يحرمك من كلية أحلامك.. تحذير عاجل لطلاب الثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

بالتزامن مع انطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، تزداد أهمية حسن ترتيب الرغبات باعتباره أحد العوامل الأساسية التي تحدد مستقبل طلاب الثانوية العامة.

ومع انطلاق مرحلة تنسيق القبول بالجامعات، وجه الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، مجموعة من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن حسن ترتيب الرغبات يمثل عاملًا حاسمًا في تحديد الكلية التي سيلتحق بها الطالب، وقد يكون بنفس أهمية المجموع الذي حققه. وحذر من أن التسرع أو سوء ترتيب الرغبات قد يؤدي إلى ضياع فرص الالتحاق بالكليات التي تتناسب مع درجات الطالب.

امتحانات الثانوية العامة

ترتيب الرغبات.. الخطوة الأهم في التنسيق

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق على قناة «dmc»، أن استمارة التنسيق، التي تتيح للطالب تسجيل 75 رغبة، يجب التعامل معها بمنتهى الدقة، مشيرًا إلى ضرورة ترتيب الرغبات وفق قواعد واضحة تضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة.

وأوضح أن ترتيب الكليات يجب أن يتم وفق مبدأ "من الأضيق إلى الأوسع"، مع مراعاة تسجيل الرغبات الأقرب إلى مجموع الطالب أولًا، ثم الانتقال تدريجيًا إلى الكليات ذات الحدود الأقل، بما يمنح الطالب أكبر فرصة للترشح إلى الكلية التي يطمح إليها.

سوء ترتيب الرغبات قد يضيع فرصًا ثمينة

وحذر المشرف على مكتب التنسيق من أن إدخال الرغبات بشكل عشوائي أو دون دراسة قد يؤدي إلى خسارة فرص الالتحاق بالكليات المفضلة، موضحًا أن الطالب قد يجد نفسه مرشحًا لكلية لم تكن ضمن أولوياته، رغم أن مجموعه كان يسمح له بالالتحاق بكلية أفضل إذا أحسن ترتيب رغباته وفق القواعد المعتمدة.

وأضاف أن استمارة التنسيق لا تعتمد فقط على المجموع، بل على ترتيب الرغبات الذي يحدده الطالب بنفسه، وهو ما يجعل هذه الخطوة من أكثر مراحل التنسيق أهمية.

مراجعة الرغبات تقلل طلبات التحويل والاغتراب

وشدد الجيوشي على ضرورة مراجعة جميع الرغبات قبل اعتمادها بشكل نهائي، مع الالتزام بترتيب الكليات حسب الأولوية الشخصية والموقع الجغرافي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في الحد من المشكلات التي يواجهها الطلاب بعد إعلان نتائج التنسيق، وفي مقدمتها طلبات التحويل وتقليل الاغتراب.

رسالة أخيرة للطلاب

واختتم الدكتور أحمد الجيوشي تصريحاته بالتأكيد على أن التخطيط الجيد أثناء تسجيل الرغبات لا يقل أهمية عن التفوق الدراسي، داعيًا طلاب الثانوية العامة إلى استغلال جميع الرغبات المتاحة، وعدم التسرع في تسجيلها، لضمان تحقيق أفضل فرصة ممكنة للالتحاق بالكلية التي تتوافق مع مجموعهم وطموحاتهم.

التنسيق مكتب التنسيق الثانوية العامة الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

الزمالك

صدمة جديدة في الزمالك وإيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس .. اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

أحمد سارى

الاتحاد السكندري يوقف أحمد ساري 6 أشهر بعد أزمة مكاري يونان

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| تخصيص بعض المال للبنات في حياة الأب.. حكم محاكاة شخص بالذكاء الاصطناعي.. وهل يجب دفع باقي ثمن السيارة رغم ظهور عيوب بها؟

الدكتور محمد مختار جمعة

مختار جمعة: لن نقضي على التشدد من جذوره إلا بمواجهة خطاب التمييع والتسيب بنفس القوة

قافلة دعوية للواعظات

صحح مفاهيمك.. الأوقاف تُطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان «الماء حياة ونماء»

بالصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

بيطري المنيا: ضبط 324 كيلو جرامًا لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد