خطأ في التنسيق يحرمك من كلية أحلامك.. تحذير عاجل لطلاب الثانوية العامة

بالتزامن مع انطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، تزداد أهمية حسن ترتيب الرغبات باعتباره أحد العوامل الأساسية التي تحدد مستقبل طلاب الثانوية العامة.

ومع انطلاق مرحلة تنسيق القبول بالجامعات، وجه الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، مجموعة من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن حسن ترتيب الرغبات يمثل عاملًا حاسمًا في تحديد الكلية التي سيلتحق بها الطالب، وقد يكون بنفس أهمية المجموع الذي حققه. وحذر من أن التسرع أو سوء ترتيب الرغبات قد يؤدي إلى ضياع فرص الالتحاق بالكليات التي تتناسب مع درجات الطالب.

ترتيب الرغبات.. الخطوة الأهم في التنسيق

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق على قناة «dmc»، أن استمارة التنسيق، التي تتيح للطالب تسجيل 75 رغبة، يجب التعامل معها بمنتهى الدقة، مشيرًا إلى ضرورة ترتيب الرغبات وفق قواعد واضحة تضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة.

وأوضح أن ترتيب الكليات يجب أن يتم وفق مبدأ "من الأضيق إلى الأوسع"، مع مراعاة تسجيل الرغبات الأقرب إلى مجموع الطالب أولًا، ثم الانتقال تدريجيًا إلى الكليات ذات الحدود الأقل، بما يمنح الطالب أكبر فرصة للترشح إلى الكلية التي يطمح إليها.

سوء ترتيب الرغبات قد يضيع فرصًا ثمينة

وحذر المشرف على مكتب التنسيق من أن إدخال الرغبات بشكل عشوائي أو دون دراسة قد يؤدي إلى خسارة فرص الالتحاق بالكليات المفضلة، موضحًا أن الطالب قد يجد نفسه مرشحًا لكلية لم تكن ضمن أولوياته، رغم أن مجموعه كان يسمح له بالالتحاق بكلية أفضل إذا أحسن ترتيب رغباته وفق القواعد المعتمدة.

وأضاف أن استمارة التنسيق لا تعتمد فقط على المجموع، بل على ترتيب الرغبات الذي يحدده الطالب بنفسه، وهو ما يجعل هذه الخطوة من أكثر مراحل التنسيق أهمية.

مراجعة الرغبات تقلل طلبات التحويل والاغتراب

وشدد الجيوشي على ضرورة مراجعة جميع الرغبات قبل اعتمادها بشكل نهائي، مع الالتزام بترتيب الكليات حسب الأولوية الشخصية والموقع الجغرافي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في الحد من المشكلات التي يواجهها الطلاب بعد إعلان نتائج التنسيق، وفي مقدمتها طلبات التحويل وتقليل الاغتراب.

رسالة أخيرة للطلاب

واختتم الدكتور أحمد الجيوشي تصريحاته بالتأكيد على أن التخطيط الجيد أثناء تسجيل الرغبات لا يقل أهمية عن التفوق الدراسي، داعيًا طلاب الثانوية العامة إلى استغلال جميع الرغبات المتاحة، وعدم التسرع في تسجيلها، لضمان تحقيق أفضل فرصة ممكنة للالتحاق بالكلية التي تتوافق مع مجموعهم وطموحاتهم.