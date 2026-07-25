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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| فرصة جديدة للمستبعدين من التموين.. رئيس مكتب التنسيق يحذر طلاب الثانوية العامة.. حسام موافي يكشف سر تميز خلايا المخ

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رئيس مكتب التنسيق يحذر طلاب الثانوية العامة من أخطاء تسجيل الرغبات

وجه الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، عددًا من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، لمساعدتهم على تجاوز مرحلة التنسيق بشكل صحيح، وتجنب الأخطاء التي قد تؤثر على فرص الالتحاق بالكليات المناسبة.

مصطفى بكري : عبدالناصر حفظ البلاد وحررها من الاستعمار

علق الإعلامي مصطفى  بكري، على ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، قائلا  كان أبي رحمه الله عليه يتابع خطاب جمال عبدالناصر ونحن جميعا نحاوطه للاستماع لخطاب البطل، متابعا: عبدالناصر كام دائما يعلي من شاء الإنسان ويقف بجواره، منحاز إلى الأغلبية التي هانت من الظلم والقهر.

حسام موافي يكشف سر تميز خلايا المخ: الجلوكوز يصل إليها دون أنسولين

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن خلايا المخ تتمتع بخصوصية تميزها عن باقي خلايا الجسم، إذ يصل إليها الجلوكوز مباشرة دون الحاجة إلى هرمون الأنسولين، بما يضمن استمرار إمدادها بالطاقة اللازمة لأداء وظائفها الحيوية.

التدخل في الصراع سيكون سيئا.. ترامب: الصين وروسيا تعهدتا بعدم تزويد إيران بالأسلحة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قيام الصين أو روسيا بتزويد إيران بالأسلحة سيكون "أمرًا سيئًا للغاية" بالنسبة لهما، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن البلدين يشاركان في الصراع الإيراني بشكل مباشر، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

ثورة في حلول التخسيس الطبيعية .. مكمل غذائي مصري جديد يدخل مرحلة التصنيع والتسجيل

يشهد قطاع البحث العلمي في مصر خطوات متسارعة لتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتطبيق تخدم احتياجات المجتمع، وفي مقدمتها المجالات الصحية والغذائية. 

فرصة جديدة للمستبعدين من التموين | إعادة الدعم للمستحقين بعد فحص التظلمات

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتنقية منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مؤكدة فتح الباب أمام المواطنين المستبعدين من بطاقات التموين للتقدم بتظلمات، مع التعهد بإعادة الدعم لكل من تثبت أحقيته بعد مراجعة البيانات، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة منظومة الدعم.

الأنبا بنيامين : المنوفية لم تشهد أزمات طائفية أو نزاعات تتعلق بالكنائس

أكد الأنبا بنيامين، أستاذ اللاهوت الطقسي ومطران المنوفية وتوابعها، أن محافظة المنوفية تمثل نموذجًا مميزًا للوحدة الوطنية والتعايش بين المسلمين والمسيحيين، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات التعليم كان أحد أبرز العوامل التي ساهمت في ترسيخ قيم المواطنة والمحبة بين أبناء المحافظة.

محلل سياسي : التريند يسبق الحقيقة .. وسرعة السوشيال ميديا تهدد دقة المعلومات

أكد حسن بديع، المحلل السياسي، أن منصات التواصل الاجتماعي فرضت واقعًا إعلاميًا جديدًا أصبحت فيه سرعة تداول المعلومات تتقدم على التحقق من صحتها، ما جعل الأخبار المثيرة تحقق انتشارًا واسعًا قبل التأكد من دقتها.

خبير عسكري: المواجهة بين واشنطن وطهران انتقلت لمرحلة إعادة رسم قواعد الردع

قال العميد أيمن الروسان، الخبير العسكري، إن الولايات المتحدة تتفوق بشكل كبير على إيران، ولذلك تتجه طهران إلى اتباع أسلوب مختلف في القتال يقوم على المواجهة غير المتكافئة خلال المرحلة الحالية.

رئيس مكتب التنسيق يوجه نصيحة حاسمة لطلاب الثانوية العامة بشأن ترتيب الرغبات

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن ترتيب الرغبات بشكل صحيح يمثل أحد أهم عوامل نجاح الطالب في الحصول على الكلية التي تناسب مجموعه، داعيًا طلاب الثانوية العامة إلى التعامل مع استمارة التنسيق بدقة وعدم التسرع في تسجيل الرغبات.

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