الدقهلية .. إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية على طريق ميت غمر

أصيب 3 أشخاص، إثر انقلاب دراجة نارية على الطريق بين قريتي ميت ناجي وكفر النصر التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم على طريق ميت غمر مما أدى إلى إصابة كل من:

أحمد السعيد محمد عبد الحميد (37 عامًا)، مقيم المعصرة بمركز ميت غمر، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، واشتباه كسر بالضلوع، وكدمات متفرقة بالجسم.

محمد رأفت صابر إبراهيم (30 عامًا)، مقيم المعصرة، باشتباه ما بعد الارتجاج.

إبراهيم حمد متولي عبد العزيز (30 عامًا)، مقيم المعصرة، بكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير المحضر اللازم.