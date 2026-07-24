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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ حياة شاب من لدغة ثعبان بمستشفى السعديين بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بقسم العناية المركزة بمستشفى السعديين النموذجي، بقيادة الدكتور صابر عبدالعاطي الصباغ رئيس قسم العناية المركزة، وبمشاركة الدكتور أحمد محمد عبده، نجح في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر ٢٤ عاماً، بعد تعرضه للدغة ثعبان سام تسببت في إصابته بصدمة تسممية شديدة، وهبوط حاد بضغط الدم، واضطراب بدرجة الوعي، واتساع بحدقة العين، وهي من أخطر حالات الطوارئ الطبية التي تتطلب تدخل طبي عاجل وسريع، في نجاح جديد يدل علي كفاءة الفرق الطبية وجاهزية مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية للتعامل مع كافة الحالات الحرجة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن لدغات الثعابين السامة من الحالات الطبية شديدة الخطورة التي تستلزم سرعة التشخيص، والبدء الفوري في العلاج بالمصل المضاد وفق بروتوكولات وزارة الصحة، لإنقاذ حياة المرضى، مع المتابعة الدقيقة للحالة الإكلينيكية، مشيداً بكفاءة الفريق الطبي بمستشفى السعديين النموذجي، والتنسيق المستمر مع إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية وقسم السموم بمستشفى الزقازيق العام، مما ساهم في سرعة اتخاذ القرار العلاجي المناسب وإنقاذ حياة المريض.

وأضاف محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن مستشفى السعديين النموذجي استقبلت المريض بقسم الاستقبال والطوارئ وهو يعاني من هبوط شديد بضغط الدم، واضطراب بدرجة الوعي، واتساع بحدقة العين إثر تعرضه للدغة ثعبان سام، وعلى الفور تم إدخاله إلى غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، وتركيب أنبوبة حنجرية، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، مع إعطائه العلاج اللازم للصدمة التسممية والمصل المضاد للدغات الثعابين، كما تمت متابعة الحالة على مدار الساعة بالتنسيق المستمر من خلال إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية تحت إشراف الدكتور نصر شعبان مدير الإدارة، مع قسم السموم بمستشفى الزقازيق العام، حيث تم تطبيق بروتوكول وزارة الصحة المعتمد، وإعطاء ٣٦ أمبولاً من المصل المضاد للدغ الثعبان، مع استكمال الجرعات العلاجية وفقاً لتطور الحالة، مما أسفر بفضل الله عن تحسن ملحوظ في الحالة، وفصل المريض بنجاح من جهاز التنفس الصناعي، مع استمرار تلقيه الرعاية الطبية اللازمة بقسم العناية المركزة حتى استقرار حالته.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير إلى الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور السيد سعيد طه مدير مستشفى السعديين النموذجي، وللدكتورة داليا إبراهيم، والدكتورة نسمة الشعراوي بقسم السموم بمستشفى الزقازيق العام، والدكتور صابر عبدالعاطي الصباغ رئيس قسم العناية المركزة، والدكتور أحمد محمد عبده، ولجميع الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة في إنقاذ حياة المريض، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة الفريق الطبي مستشفى السعديين

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