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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

زيادة الإيجار القديم القادمة .. موعد التطبيق والنسبة

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد الشعراوي

يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق الزيادة السنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

وفقا لقانون الإيجار القديم يبدأ خلال شهر سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي وضع آلية تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وصولًا إلى انتهاء العمل بالنظام الحالي خلال مدد انتقالية محددة.

نسبة الزيادة السنوية

حدد القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، تُطبق اعتبارًا من سبتمبر 2026، وتستمر كل عام طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.

وتُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، أو على القيمة الإيجارية الفعلية إذا كانت أعلى من الحد الأدنى، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من القانون.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية

اعتمد القانون تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات بحسب طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات، وحدد الحد الأدنى للإيجار على النحو التالي:

المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.

وتتولى لجان مختصة حصر وتصنيف المناطق والوحدات، على أن يتم تسوية أي فروق في القيمة الإيجارية بعد اعتماد نتائج التصنيف رسميًا.

موعد تطبيق الزيادة السنوية قانون الإيجار القديم الإيجار القديم نسبة الزيادة السنوية تطبيق أول زيادة سنوية

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