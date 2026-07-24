برلماني : ثورة يوليو صنعت الدولة الوطنية .. وكلمة الرئيس تؤكد أن الجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز

تقدم النائب نادر يوسف نسيم، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى جموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لـ ثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تمثل واحدة من أهم المحطات في تاريخ مصر الحديث، بعدما أرست دعائم الدولة الوطنية، ورسخت قيم الاستقلال والانتماء، وأطلقت مشروعًا وطنيًا لا تزال ثماره ممتدة حتى اليوم.

ذكرى ثورة يوليو

وقال نادر نسيم، في تصريح صحفي اليوم، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو أكدت أن مصر تمضي وفق رؤية واضحة تستند إلى البناء والعمل، وتعتمد على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن استدعاء الرئيس للدروس المستفادة من ثورة يوليو يعكس إيمان القيادة السياسية بأن الحفاظ على الدولة الوطنية هو الركيزة الأساسية لأي تقدم اقتصادي أو اجتماعي.

وأضاف وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات في مختلف القطاعات يجسد نجاح الدولة في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية، حيث شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية، والتوسع العمراني، والطاقة، والزراعة، والصناعة، إلى جانب الاهتمام ببناء الإنسان المصري من خلال تطوير منظومتي التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد نائب بني سويف أن كلمة الرئيس حملت رسالة واضحة تؤكد أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع، وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، وتعزيز الوعي الوطني لمواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك في الإنجازات التي تحققت، مشددًا على أن الشعب المصري كان وسيظل الركيزة الأساسية في حماية الوطن والحفاظ على استقراره.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم تصريحاته بالتأكيد على أن ذكرى ثورة 23 يوليو تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل والبناء، وأن الجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووعي الشعب المصري، وتماسك مؤسسات الدولة.