بيان هام من صندوق التنمية الحضرية بشأن مشروع داخل نطاق القاهرة التاريخية

رصد صندوق التنمية الحضرية، ما تم تداوله بإحدى المنصات الإخبارية بشأن مشروع استثماري داخل نطاق القاهرة التاريخية، وما نسب إلى “مسؤول حكومي” من تصريحات لم يتم الإفصاح عن هويته.



ويؤكد الصندوق أن جميع البيانات والأخبار المتعلقة بمشروعاته وأنشطته تصدر حصريا من خلال القنوات الرسمية للصندوق أو من خلال المسؤولين المخولين بالتصريح الإعلامي، ولا تصدر عن الصندوق أي تصريحات أو معلومات منسوبة إلى “مصادر مجهلة”، التزاما بمبدأ الشفافية وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات من مصدرها الرسمي.



كما يؤكد الصندوق التزامه الكامل بالحفاظ على الطابع العمراني والتراثي للقاهرة التاريخية، وأن جميع مشروعاته يتم إعدادها وتنفيذها وفقا للاشتراطات والضوابط التخطيطية والمعمارية المعتمدة، وبما يحافظ على النسيج العمراني والهوية التاريخية للمنطقة.



ويهيب الصندوق بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بمشروعاته.



ويؤكد الصندوق أن صفحاته الرسمية والبيانات الصادرة عن المسؤولين المخولين بالتصريح الإعلامي هي المصدر الرسمي الوحيد للأخبار والبيانات المتعلقة بأنشطة الصندوق ومشروعاته