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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار : ندرس الفرص بمنطقة جامعة القاهرة في أكتوبر

جانب من لقاء رئيس هيئة الاستثمار و رئيس جامعة القاهرة
جانب من لقاء رئيس هيئة الاستثمار و رئيس جامعة القاهرة
علياء فوزى
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عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع الدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين، والتوافق على إعداد بروتوكول تعاون يتضمن تبادل المعلومات والدراسات والإحصاءات، والتعاون في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بأرض المنطقة الاستثمارية التابعة لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، والتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال الاستفادة من إمكانات أكاديمية التدريب بالهيئة والخبرات الأكاديمية للجامعة.

وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار  أن الهيئة تحرص على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الكبرى، بما يحقق التكامل بين الخبرات العلمية والاحتياجات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون مع جامعة القاهرة سيكون الأول من نوعه بين الهيئة والجامعات المصرية، بما يمهد لتوسيع نطاق التعاون مع مختلف الجامعات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الهيئة على استعداد كامل لتلقي الفرص الاستثمارية المتاحة لدى جامعة القاهرة والعمل على الترويج لها من خلال الخريطة الاستثمارية والآليات الترويجية المختلفة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة. كما أكد أن الهيئة ستتولى دراسة الفرص الاستثمارية المقترحة بالمنطقة الاستثمارية التابعة للجامعة، وتقييم جدواها الاستثمارية، والعمل على تطويرها والترويج لها، مع تقديم جميع أوجه الدعم الفني والتسويقي اللازمة، بما يعزز فرص نجاحها ويحقق أفضل عائد اقتصادي وتنموي.

145 مركزًا ووحدةً ذات طابع خاص

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تضم أكثر من 145 مركزًا ووحدةً ذات طابع خاص تقدم خدمات متخصصة في مختلف المجالات، من بينها الدراسات الاقتصادية والاستشارات القانونية والهندسية والإدارية، بما يتيح للهيئة الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية التي تمتلكها الجامعة لدعم جهودها في تطوير بيئة الاستثمار. وأضاف أن جميع المراكز والوحدات بالجامعة على استعداد للتعاون مع الهيئة في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في توظيف الحلول الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال الاستفادة من بيوت الخبرة بجامعة القاهرة، لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ودعم التحول الرقمي، إلى جانب التعاون في إعداد الدراسات وتبادل البيانات والإحصاءات، والتنسيق لتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار.

هيئة الاستثمار جامعة القاهرة التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي تبادل المعلومات

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