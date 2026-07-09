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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل المراهنة على نتائج المباريات جائزة شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب

المراهنات
المراهنات
محمد شحتة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمود من محافظة القليوبية، حول حكم المراهنة على نتيجة مباراة جمعت بين منتخب مصر ومنتخب الأرجنتين مقابل مبلغ مالي.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن هذه الصورة تُعد من صور القمار والميسر المحرّم شرعًا، حيث يقوم الاتفاق بين طرفين على دفع مال بناءً على نتيجة مجهولة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو ما يجعل أحد الطرفين رابحًا والآخر خاسرًا دون مقابل مشروع.

حكم المراهنة

وأكد أن العلماء أجمعوا على حرمة هذه المعاملة، مشددًا على أن الاتفاق الذي تم بين السائل وصديقه «غير جائز شرعًا»، لكونه قائمًا على المخاطرة بالمال دون أساس مشروع.

وأشار إلى إمكانية تصحيح هذا السلوك بصورة مباحة، من خلال تحويله إلى هدية أو تبرع غير مرتبط بالمكسب والخسارة، كأن يلتزم أحد الطرفين بإخراج مبلغ معين في حال تحقق أمر ما دون اشتراط مقابل، موضحًا أن هذه الصورة جائزة ويُرجى لصاحبها الأجر والثواب.

واستدل أمين الفتوى بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية حرّمت هذه المعاملات لما تسببه من أضرار مادية ومعنوية، ولما فيها من صرف الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى.

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