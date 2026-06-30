دراما تخترق عالم المراهنات.. انتهاء تصوير الجزء الأول من «ضربة موت»

أعلن فريق عمل السلسلة الدرامية "ضربة موت" عن انتهاء تصوير الجزء الأول، من المسلسل.

الجزء الأول، الذي يكتبه بلال المصري ويخرجه حسن صالح ويتولى تصويره أيمن النقلى، يضم قائمة متنوعة من النجوم بطولة أحمد حامد، نسمة باهي، تامر فرح، عمرو رمزي، إيمي الجندي، وعنان عاطف، إلى جانب النجم البحريني مبارك الغزالي، بينما تحل الفنانة القديرة عفاف شعيب ضيفة شرف. كما يشهد العمل مشاركة مميزة من الوجوه الجورجية: Nikusha، Keso، Keti، Dati، وSaba.

مسلسل ضربة موت

وتدور أحداث الجزء الأول في إطار مشوق يخترق عالم المراهنات غير المشروعة المرتبطة بالمصارعة الحرة ودوري كرة السلة الأمريكي (NBA)، مع تغلغله في أعماق شبكة الـ Dark Web وما تحمله من جرائم إلكترونية وشبكات خفية.

ويأتي الجزء الثاني بعنوان "ضربة موت Level Two" ليواصل البطل "موسى" رحلته في مهمة أكثر خطورة داخل العالم الافتراضي المظلم، حيث تمتد الأحداث إلى جورجيا التي تُعرف داخل العمل بـ"مدينة الشيطان"، مع احتفاظه بنفس الأبطال تحت إدارة مخرج جديد هو مازن الغرباوي.

وتتبنى السلسلة فلسفة إخراجية فريدة تقوم على منح كل جزء هوية بصرية مستقلة، من خلال التعاقد مع مخرج مختلف لكل موسم واختيار مواقع تصوير جديدة تتناغم مع طبيعة الأحداث.

وأوضح المنتج والمخرج شادي أبو شادي أن الرهان كان منذ البداية على تقديم "ميكرو دراما" عربية بمواصفات عالمية، تعتمد على سرعة الإيقاع وجودة الصورة وموضوعات راهنة تخاطب جمهور المنصات.

وأضاف: “جاءت فكرة السلسلة لتكون بمثابة عوالم متصلة بشخصيات واحدة، لكن برؤى إخراجية متعددة، وهو ما يضمن التجديد في كل جزء.”

وكشف أبو شادي أن منصة "إن كادر" تستعد لإطلاق رسمي في منتصف أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من إنتاج أكثر من خمسة أعمال درامية متنوعة، مؤكداً أن المنصة تهدف لاكتشاف جيل جديد من المواهب أمام وخلف الكاميرا.

واختتم تصريحاته مشيراً إلى أن "ضربة موت" تُعد أول سلسلة ميكرو دراما عربية تُصوّر أحداثها في ثلاث دول (مصر، لبنان، جورجيا) بتوزيع جغرافي يعكس امتداد الأحداث بين الأجزاء المختلفة، معتبراً أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام تجارب إنتاجية طموحة تزاوج بين التشويق والجودة البصرية.