رئاسة الحرمين الشريفين تدعو المعتمرين للتخطيط المبكر لأداء المناسك

قال جمال الوصيف مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الصحف السعودية تناولت خبر دعوة العناية بالحرمين المعتمرين إلى التخطيط المبكر لأداء مناسك العمرة واختيار أوقات الكثافة الأقل، موضحًا أن منظومة خدمات حجاج بيت الله والمعتمرين تعمل على تطويرها عامًا بعد عام لتقديم كافة الخدمات والتسهيل على المعتمرين للاستمتاع بالأجواء الروحانية في الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف.

وأضاف الوصيف، خلال رسالة على الهواء عبر برنامج «صباح جديد»، أن رئاسة الحرمين الشريفين أعلنت عن منظومة جديدة في الذكاء الاصطناعي وتوعية للمعتمرين بضرورة زيارة موقع هيئة العناية بالحرمين الشريفين ومتابعة أوقات الذروة والأوقات التي تكون فيها الكثافة عالية، لجدولة زياراتهم وجدولة أداء مناسكهم للعمرة منعًا للتكدس ومنعًا أيضًا لزيادة الكثافة في هذه التوقيتات.

وأوضح المراسل جمال الوصيف أن التوقيت الذي يكون فيه وقت الذروة هو من الساعة الـ 5 عصرًا وحتى الـ 9 مساءً، وهو التوقيت تحديدًا الأكثر كثافة ما بين الأوقات الأخرى، بينما التوقيت ما بين الساعة الـ 4 صباحًا وحتى الساعة الـ 8 صباحًا تكون أوقات خفيفة إلى متوسطة، وفي التوقيتات الأخرى تكون متوسطة، لكن الكثافة تزداد في هذا التوقيت.

وأشار «الوصيف» إلى وجود جولات رقابية وتوعوية، بهدف توعية المعتمرين والتأكد من التزامهم بالضوابط والسلوكيات لأداء مناسكهم بشكل سهل وسلس.