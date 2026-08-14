لتعزيز المظهر الحضاري..رفع 82 طن مخلفات بحملات نظافة مكثفة بقنا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركزي أبوتشت وقفط بمحافظة قنا ، تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بما يسهم في تحسين المظهر العام والحفاظ على البيئة وصحة وسلامة الأهالى.

وفي هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، تحت إشراف سيد تمساح، رئيس المركز، جهودها لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة، والتي أسفرت عن رفع 20 طناً من المخلفات بسويقة سمهود.

كما دشنت الوحدة المحلية لقرية بخانس، حملة نظافة امتدت من طريق الخزان حتى كوبري الرزقة وطريق مرشح فرشوط، وتم خلالها رفع 30 متراً من مخلفات القمامة، فيما نفذت الوحدة المحلية لقرية القارة حملة نظافة مكثفة بدائرة القرية وحول المحولات، في إطار جهود الارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وفي مركز قفط، نفذت الوحدة المحلية بإشراف حافظ محمود، حملة مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بمدينة قفط وقرية الكلاحين، أسفرت عن رفع 32 طناً من المخلفات، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للتعامل الفوري مع تجمعات القمامة والتراكمات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالى.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات أولاً بأول والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والقرى، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

