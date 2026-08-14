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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: مفاوضات واشنطن وطهران وصلت إلى طريق مسدود.. والوساطة العمانية تركز على مضيق هرمز

واشنطن وطهران
واشنطن وطهران
رحمة سمير

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل تمسك كل طرف بمطالبه وعدم وجود تقدم حقيقي حتى الآن.

وأوضح “سلامة” خلال برنامج صباح الخير يا مصر،  أن الوساطة الباكستانية كانت تتعلق بالملف الشامل للعلاقات بين واشنطن وطهران، بما يشمل الملف النووي والتعويضات والأموال المجمدة، بينما تركز الوساطة العمانية في المرحلة الحالية على مسألة فتح مضيق هرمز وإدارة الملاحة به.

وأشار إلى أن باكستان لا تمتلك أوراق ضغط مباشرة على الولايات المتحدة أو إيران، لكنها تحظى بقبول الطرفين، وهو ما منحها القدرة على القيام بدور الوساطة.

وأضاف أن الولايات المتحدة رفعت سقف مطالبها خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي طرحت فيه إيران شروطًا مقابل فتح مضيق هرمز، من بينها الحصول على تعويضات ووقف الأعمال العدائية ضدها وضد حلفائها في المنطقة، إلى جانب الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وأكد أن مسألة التعويضات أصبحت جزءًا من سقف المطالب المتبادلة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى اتفاق يتطلب في النهاية تراجع كل طرف إلى الحد الأدنى من مطالبه المقبولة.

واشنطن وطهران مفاوضات واشنطن وطهران أستاذ علوم سياسية

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