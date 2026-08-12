أستاذ علوم سياسية: إغلاق مضيق هرمز ورقة ضغط إيرانية.. والعالم يتحمل خسائر اقتصادية

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة تشهد تطورات متلاحقة، في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الإيرانية، مشيرًا إلى أن تداعيات هذه المواجهة لا تقتصر على الطرفين، وإنما تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي.

وقال سلامة، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”أن استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب وضعها شروطًا لإعادة فتحه، يفاقم الخسائر الاقتصادية التي يتحملها العالم، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمضيق وتأثير حركة الملاحة عبره على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية إن إيران وظفت إغلاق مضيق هرمز كورقة ضغط قوية في مواجهة خصومها، معتبرًا أن هذا التحرك يعكس تصعيدًا واضحًا في إدارة المواجهة، ويضع حركة الملاحة الدولية أمام تحديات متزايدة.

احتمالات التصعيد قائمة

وأشار إلى أن القرار الإيراني بات يشهد عسكرة متزايدة، مع تنامي سيطرة الحرس الثوري الإيراني على إدارة هذا الملف، وهو ما يزيد من تعقيدات المشهد ويجعل احتمالات التصعيد قائمة، في ظل استمرار التوتر بين طهران وواشنطن.