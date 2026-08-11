متاح الآن .. انطلاق التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات على هذا الرابط

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 عبر الموقع الإلكتروني التنسيق.

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 يوم الاربعاء المقبل 12 اغسطس 2026 وتستمر حتى يوم 16 اغسطس، حيث جاء الحد الأدنى للمرحلة بكل شعبة كالتالي:

التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ويتم إتاحة التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق

https://tansik.digital.gov.eg/application/