طعام غير متوقع يعالج حب الشباب

يعمل الزعتر على علاج حب الشباب والعديد من المشكلات الصحية.

و وفقا لموقع webmd اليكم أهم فوائد الزعتر الصحية

يُستخدم لعلاج حب الشباب

قد تُساعد خصائص الزعتر المضادة للالتهابات والميكروبات في علاج بعض الأمراض الجلدية فهو يُساعد في التخلص من العدوى البكتيرية ويُخفف الالتهاب، مما يُساعد بالتالي في تخفيف التهيج والالتهاب في حالات مثل الأكزيما وحب الشباب.

يعمل كمبيد للحشرات

قد يساعد زيت الزعتر في طرد الحشرات مثل البعوض ويُستخدم زيت الزعتر، وهو مادة الثيمول، كمكون فعال في طاردات الحشرات.

يُحسّن صحة الأمعاء

في دراسات تجريبية أُجريت على الفئران، ساعدت المركبات المستخلصة من زيت الزعتر في حماية بطانة المعدة من القرحة وزيادة طبقات المخاط المعدي الواقية، مما يساعد على حماية بطانة المعدة من الحمض لكن الباحثين لم يدرسوا هذا التأثير على البشر.