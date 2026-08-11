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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة الأمريكي: أكثر من 20 مليون برميل نفط خرجت من الخليج الأحد الماضي

وزير الطاقة الأمريكي
وزير الطاقة الأمريكي
أ ش أ

قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، إن متوسط ​​تدفق النفط عبر مضيق هرمز خلال سبعة أيام بلغ ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا، منها أكثر من 20 مليون برميل أمس الأول الأحد فقط، وهو أعلى من المتوسط قبل اندلاع الصراع.

وكتب رايت، في منشور على حسابه الخاص بمنصة /إكس/ اليوم الثلاثاء: "بفضل الجهود المنسقة بين الجيش الأمريكي وحلفائنا في الخليج، بلغ متوسط ​​تدفق النفط عبر مضيق هرمز خلال سبعة أيام ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا".

وأشار إلى أنه "وبإضافة ما بين 5 و7 ملايين برميل يوميا من النفط المتدفق عبر خطوط الأنابيب ومرافق التصدير التي تم تحديثها مؤخرا، يصل إجمالي تدفقات النفط حاليا إلى حوالي 15 مليون برميل يوميا".

وأضاف رايت: "وفي يوم الأحد وحده، تجاوزت كمية النفط المتدفقة من منطقة الخليج العربي 20 مليون برميل، وهو ما يفوق المتوسط ​​قبل النزاع".

يأتي منشور وزير الطاقة الأمريكي بشأن خروج 20 مليون برميل من النفط من منطقة الخليج يوم الأحد، في ظل استمرار تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط عالميًا.

وكانت حركة الشحن عبر المضيق تعرضت لاضطرابات حادة منذ اندلاع الصراع، ما أثار مخاوف واسعة بشأن إمدادات الخام وأسعار الطاقة عالميا.

وزير الطاقة الأمريكي النفط مضيق هرمز

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